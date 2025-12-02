Berkay Gezgin'den Gürsel Tekin'e: 'Abilik tavsiyesi alacağım son kişi'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, CHP 39. Olağan Kurultayı'nın ardından CHP PM (Parti Meclisi) eski üyesi Berkay Gezgin hakkında X paylaşımı yaptı.

Tekin, Gezgin hakkında, "Sevgili evladım Berkay, siyasette yolunu kişiler değil, ilkeler belirler. Öfkeyle değil, akılla adım at. Acele etme; sabırla, doğruyla yürüyen yorulmaz, yıpranmaz, büyür. Kalbini ve ilkelerini kaybetme, her zaman hatırla" ifadelerini kullandı.

Tekin'e yanıt Berkay Gezgin'den geldi. Gezgin Tekin'e, "5000 polis ile il binasına zorla girmeye kalkan, partinin gençlik kollarına küfreden, “Bunlar partili değil” diyen, milletvekillerinin yüzüne gaz sıktıran, twitlerini yoruma açamayacak kadar korkak olan hükümet maşası birisi, bu hayatta abilik tavsiyesi alacağım son kişidir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında, "Her şey çok güzel olacak" sözleri ile tanınan genç Berkay Gezgin, CHP 39. Olağan Kurultayı'nda üniversite eğitim için PM'den aday olmayacağını açıklamıştı.