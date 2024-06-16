Berkin Elvan'ın ailesinden 11. yılda açıklama: 'Tetiği çeken hala dışarıda'
Elvan Ailesi, Berkin Elvan'ın vurulmasının 11. yılında sosyal medyadan "Berkinimizi bizden koparanlar bir an önce cezalandırılsın" mesajı paylaştı.
2013 yılında Gezi eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu 269 gün boyunca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesinin adalet arayışı sürüyor.
11 yıl önce çocuklarını kaybeden Elvan Ailesi, Berkin'in başından vurulduğu tarihin yıl döneminde X hesabından mesaj yayımladı.
Mesajda "Oğlumuzu bizden koparan sorumlular, emri verenler henüz yargılanmadı. Tetiği çeken katil Fatih Damgalı hala dışarda" denildi.
Elvan Ailesinin, paylaştığı metinde şu ifadelere yer verildi:
"Oğlumuz, Berkinimiz vurulalı bugün tam 11 yıl oldu.
Gözlerindeki ışıltı çalındı. Naif sesi kesildi. Ağız dolusu kahkahası susturuldu.
Oğlumuzu bizden koparan sorumlular, emri verenler henüz yargılanmadı. Tetiği çeken katil Fatih Damgalı hala dışarda.
Artık yeter! Adalet yerini bulsun. Berkinimizi bizden koparanlar bir an önce cezalandırılsın.
Canımız, oğlumuz Berkinimiz,
Seni asla unutmayacağız. Son nefesimize kadar kısacık yaşamını anlatmaya ve senin için adalet istemeye devam edeceğiz."
Oğlumuz, Berkinimiz vurulalı bugün tam 11 yıl oldu.— Berkin Elvan (@Berkin_Elvan) June 16, 2024
Gözlerindeki ışıltı çalındı. Naif sesi kesildi. Ağız dolusu kahkahası susturuldu. pic.twitter.com/LbMhpKOWU4
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncunun çete içindeki rolü belli oldu
- Ayşe Ateş'ten Akit yazarına sert yanıt!
- Ersan Şen'den 'Eylem Tok' sorusuna yanıt
- 6 dakikalık seks sahnesi çekilirken şezlong kırıldı
- Atatürk Anıtı'na baltalarla saldırdılar
- Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra görüntülendi
- Özel'den Erdoğan'ın 'hazmedemedi' sözlerine yanıt
- 'MHP'nin varlık sebebi ortadan kalkacak'
- Rastgele ateş açtı, intihar etti: Çok sayıda ölü var
- Bu 10 kentte ev alanlar kaybetti