Berkin Elvan'ın ailesinden 11. yılda açıklama: 'Tetiği çeken hala dışarıda'

Yayınlanma: 16.06.2024 - 17:39

Güncelleme: 16.06.2024 - 17:39

2013 yılında Gezi eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu 269 gün boyunca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesinin adalet arayışı sürüyor.

11 yıl önce çocuklarını kaybeden Elvan Ailesi, Berkin'in başından vurulduğu tarihin yıl döneminde X hesabından mesaj yayımladı.

Mesajda "Oğlumuzu bizden koparan sorumlular, emri verenler henüz yargılanmadı. Tetiği çeken katil Fatih Damgalı hala dışarda" denildi.

Elvan Ailesinin, paylaştığı metinde şu ifadelere yer verildi:

"Oğlumuz, Berkinimiz vurulalı bugün tam 11 yıl oldu.

Gözlerindeki ışıltı çalındı. Naif sesi kesildi. Ağız dolusu kahkahası susturuldu.

Oğlumuzu bizden koparan sorumlular, emri verenler henüz yargılanmadı. Tetiği çeken katil Fatih Damgalı hala dışarda.

Artık yeter! Adalet yerini bulsun. Berkinimizi bizden koparanlar bir an önce cezalandırılsın.

Canımız, oğlumuz Berkinimiz,

Seni asla unutmayacağız. Son nefesimize kadar kısacık yaşamını anlatmaya ve senin için adalet istemeye devam edeceğiz."