Berkin Elvan, ölümünün 10. yılında Ses Tiyatrosu'nda anıldı

Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğiyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede aylar sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 10. yılında Beyoğlu’nda Ses Tiyatrosu’da düzenlenen etkinlikle anıldı. Elvan için şiirler okundu, şarkılar söylendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:56
Berkin Elvan, ölümünün 10. yılında Ses Tiyatrosu'nda anıldı
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Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’nda bulunan evinden ekmek almaya giderken polisin attığı gaz fişeği ile başından yaralanıp kaldırıldığı hastanede 7 ay sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 10. yılında Beyoğlu Ses Tiyatrosu’da düzenlenen etkinlikle anıldı.

BERKİN İÇİN ŞARKILAR SÖYLENDİ ŞİİRLER OKUNDU

Programa, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve ablaları Gamze Elvan, Özge Elvan’ın yanı sıra milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Etkinlikte aralarında Baba Zula, Moğollar grubundan Cahit Berkay, Bulutsuzluk Özlemi grubundan Nejat Yavaşoğulları, Ezgi’nin Günlüğü müzik grubundan Derya Köroğlu’nun da bulunduğu birçok sanatçı yer aldı, şarkılar söyledi.

Anma etkinliğinde, 7 Aralık 2023'te hayatını kaybeden Filistin’li şair Refaat Alareer’in "Ölmeliysem ben eğer" isimli şiiri okundu, Varyant Kafkas Dans Ekibi ise Kafkas dans gösterisi sundu.

Etkinlikte barkovizyonla, Berkin Elvan’ın okul yıllarında çekilen görüntüleri ve fotoğrafları da yansıtıldı. Anma etkinliği, Berkin Elvan’ın adını taşıyan Youtube kanalından da canlı olarak yayınlandı.  


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