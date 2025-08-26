Beşiktaş Belediyesi iddianamesi kabul edildi

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan iddianame düzenlenmişti.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianame üzerindeki incelemesi tamamlandı.
Mahkemenin iddianameyi kabulünün ardından hazırladığı tensip zaptında, Rıza Can Özdemir ve Mehmet Mandacı'nın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.
Duruşma, 30 Ekim'de yapılacak.