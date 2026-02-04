Beşiktaş'ın Dikilitaş projesine yönelik tartışmalar sürüyor: Mahallede projeye karşı imza kampanyası başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçtiğimiz ağustos ayında, İstanbul'da Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne ait tesislerin de bulunduğu Dikilitaş mahallesindeki iki hektarlık alanı “rezerv alan” ilan etti. Afet riski gerekçe gösterilerek oluşturulan söz konusu rezerv alan içinde, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün eski başkanı Süleyman Seba döneminde mülkiyeti kulübe kazandırılan Süleyman Seba ve Şevket Belgin spor salonlarıyla birlikte kulübün voleybol şubesinin binası da bulunuyor. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Beşiktaş Belediyesi’ne ait mülklerin de bulunduğu rezerv alan içinde, Dikilitaş Spor Kulübü'ne ait alanlarla birlikte yurttaşların spor yaptıkları çeşitli alanlar da yer alıyor. Kararın ardından bölgenin imar planları da ocak ayı başında değiştirilirken yeni imar planında; alanın ticaret, konut, cami alanı, park alanı ve belediye hizmet alanı olarak kullanılması öngörülüyor. Yeni plana göre, yıllardır spor yapılan ve sporcu yetiştirilen mahalledeki tesislerin de bulunduğu alana, ilk etapta 10 katlı ve geniş oturumlu bir rezidans ile ticaret alanları inşa edileceği açıklandı.

MAHALLELİ KARŞI ÇIKIYOR

Gelişmeler üzerine Dikilitaş Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, mahalledeki rezerv yapı alanı plan değişikliğine karşı imza kampanyası başlattı. Mahalleliler, yeni imar planlarının kamusal spor alanlarını ortadan kaldıracağını belirterek planlara itiraz ederken daha önce açık ve kapalı spor alanı ile kamusal donatı alanı olarak tanımlanan bölgelerin yeni plan değişikliğiyle yoğun yapılaşma ve ticaret alanına dönüştürülmesine tepki gösterdi. Şu ana kadar yaklaşık 500 mahalleli, Dikilitaş Mahallesi Muhtarlığı'na giderek plana karşı oluşturulan dilekçeyi imzaladı. İmza dilekçesinde, söz konusu alanların Dikilitaş Mahallesi’nin sınırlı sayıdaki nefes alma noktalarından biri olduğu; çocukların ve gençlerin aktif olarak kullandığı spor alanlarının da yalnızca mahalle halkı için değil, çevredeki üniversite, lise ve ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler için de önemli bir kamusal alan olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu spor alanlarının geçmişten bugüne, başta Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne olmak üzere altyapıdan pek çok farklı dalda sporcu yetiştiren önemli merkezler olduğu, bugün binin üzerinde sporcunun bu alanlarda düzenli olarak antrenman yaptığı ve resmi müsabakaların oynandığı dilekçede ifade edildi. Plan değişikliğiyle getirilen yeni yapılaşmanın, halihazırda yoğun yerleşime sahip olan Dikilitaş Mahallesi’nde trafik, altyapı ve nüfus baskısını daha da artıracağına dikkat çeken yurttaşlar, bu durumun mahalleyi yaşanılmaz hale getireceğini savundu. Spor alanlarının ortadan kaldırılmasının gençleri spordan uzaklaştıracağı ve zararlı alışkanlıklara daha açık hale getireceği belirtilerek, plan değişikliğinin kamu yararına ve anayasal ilkelere aykırı olduğu ifade edildi. Plana karşı imza veren ve Cumhuriyet'e konuşan yurttaşlar, "Beşiktaş betonla değil sporla büyüyecek" ifadelerini kullandı. Öte yandan plana karşı, konu hakkında ilk olarak olumlu görüş veren Beşiktaş Belediyesi'nin daha sonra kurumsal olarak; bunun yanında bazı Beşiktaş Belediyesi meclis üyelerinin de bireysel olarak itirazda bulunduğu öğrenildi.

USULSÜZLÜK İDDİASI

Mahalleli yurttaşlar, geçtiğimiz günlerde konu hakkında İstanbul Valisi Davut Gül ile bir görüşme gerçekleştirirken yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile de bir görüşme gerçekleştireceklerini kaydetti. Yurttaşlar, yetkililerle yaptıkları görüşmelerde söz konusu imar planı değişikliğinin, mahalleli tarafından incelenebilmesi ve yasal süresi içinde itiraz edebilmesi için muhtarlıkta belirli bir süreyle herkesin görebileceği şekilde ilan edilme sürecinde çeşitli usulsüzlükler yaşandığını da öne sürdü. Askı ilanının Dikilitaş Mahallesi Muhtarlığı’na, itiraz için fiilen son gün olan 23 Ocak tarihinde ulaştığını belirten mahalleliler, askı süresinin mevzuata uygun şekilde işletilmediğini öne sürerek ilanının geç ulaşması ve bilgilendirmenin yetersizliği nedeniyle yurttaşların itiraz hakkının fiilen kısıtlandığını iddia etti. Öte yandan söz konusu plan değişikliği ilanlarında, alan bilgisinin “Ada 77” olarak belirtildiği ancak doğru ada bilgisinin “Ada 7”’olduğu aktarıldı. Bu yanlışlığın ilan ve duyuruların sağlıklı şekilde anlaşılmasını engellediği ve sürecin devamında çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirebileceğine dikkat çekildi.

KULÜBE 200 MİLYON DOLARLIK GELİR BEKLENTİSİ

Öte yandan söz konusu rezerv alandaki en büyük parselin mülkiyetini elinde bulunduran Beşiktaş Jimnastik Kulübü ise söz konusu projeden önemli bir ekonomik gelir bekliyor. Emlak Konut GYO ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, ocak ayı sonunda düzenlenen "İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhalesi'ne" 18 şirket talip oldu. İhaledeki en yüksek teklif 17.461 Milyar TL ile Leda Yapı şirketinden geldi. Bu kapsamda, şu aşamada kulübe gelecek paranın ise 6 milyar 984 milyon 400 bin TL yani güncel kurla yaklaşık 160 milyon dolar olduğu öğrenildi. Kulüp Başkanı Serdar Adalı, göreve geldiğinden bu yana gerçekleştirmek için yoğun çaba sarfettiği proje hakkında, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu.

Projeden gelecek paranın, kulübün faize tabi tüm borçlarıyla birlikte tüm vergi borçlarını karşılayacağını belirten Adalı, "İhale sonucunda gelen teklifteki rakam 400 milyon dolar civarındadır. Bu rakam projede toplanacak toplam hasılatın minimum garanti bedelidir. Burada yapılacak satışların toplamında 400 milyon doların altında hasılat elde edilmeyecek. Projeyi yapacak şirketin garantisi budur. Bildiğiniz üzere Beşiktaş'ın bu projenin gelirindeki payı yüzde 50'dir. Bu demektir ki bu projeden Beşiktaş'a gelecek asgari rakam da 200 milyon dolardır" ifadelerini kullandı.