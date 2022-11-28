Beşiktaş’ta ilginç olay: Kedisini kurtarmak isterken ağaçta mahsur kaldı
Beşiktaş’ta kedisini kurtarmak için tırmandığı ağaçta mahsur kalan Ceren A., itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı. İlginç anlar kameralara yansırken kedisine sarılan Ceren A., yaşadıklarını gülerek anlattı.
İstanbul Beşiktaş Türkali Mahallesi’ndeki bir binanın bahçe katında yaşayan Ceren A.’nın kedisi, geçen günlerde sabah saatlerinde ağaca tırmandı. Kedi ağaçtan inemeyerek miyavlamaya başlayunca Ceren A., yanına tırmanarak onu kurtarmak istedi.
Ancak kedi Ceren A.'dan kaçarak üst dallara zıpladı. Kediyi kurtaramayacağını anlayan Ceren A., korkudan ağaçtan inemedi. Bunun üzerine ağacın dibine gelen ev arkadaşları kadını kurtarmak istedi.
AĞAÇTA MAHSUR KALDI
Gençlerin de başarısız olması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaca dayandıkları merdiven yardımıyla Ceren A.'nın yanına ulaştı. Bir süre devam eden çalışma sonucunda Ceren A. ve kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
“DALLAR ÇOK İNCE OLDUĞU İÇİN İNEMEDİM"
Ağaçta mahsur kalan Ceren A., “Arkadaşımın ev kedisi ağaca tırmanıp orada kaldı. Ben de uykudan yeni uyanmıştım ve bir anlık düşüncesizlikle arkasından ağaca tırmandım. Sonra ben de orada kaldım. Dallar çok ince olduğu için inemedim. Sonra itfaiye ekipleri geldi sağ olsunlar beni kurtardılar ama kedi de beni deşti. Ekipler ağaca merdiven dayayıp önce beni sonra da kedimi kurtardılar” dedi.
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