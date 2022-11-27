Hayvana şiddetin sonu gelmiyor... 'Başıboş insan', kedinin uyuduğu yuvayı yumruğuyla parçaladı
Türkiye, Konya'daki köpek katliamını konuşurken, bir hayvana şiddet haberi de İstanbul'dan geldi. Fatih'te bir kişi kedilerin uyuması için mahallelinin yaptırdığı yuvayı yumruklayarak parçaladı. Şüphelinin yuvaya yumruk attığı sırada yuvada uyuyan kedi ise korkuyla kaçtı.
Hayvana yönelik şiddetin son adresi İstanbul Fatih oldu. Geçen cumartesi saat 03.00 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde sokakta gezen 3 kişiden birisi mahallelinin kedilerin kalması için yaptıkları yuvayı fark etti.
YUMRUKLA PARÇALADI
Yuvaya doğru yaklaşan şüpheli sert bir şekilde yumruk atarak yuvayı parçaladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Yumruk atıldığı sırada yuvada uyuyan kedi ise can havliyle kendini dışarı attı. Mahalle sakinleri ise yaşanan bu olaydan sonra besledikleri kediyi bir daha görmediklerini ifade etti.
"BU HAYVAN ONA NE YAPMIŞ OLABİLİR Kİ?"
Mahalle sakinlerinden Suna Koç, "Gördüğünüz şahıs, bizim hayvanların uyuması için yaptırdığımız yuvaya gelip bütün kuvvetiyle içinde kedi varken yumruk atıyor. O hayvan o günden beri ortada yok. Biz bu şahsın bulunmasını istiyoruz. Biz şahsı tanımıyoruz, daha önce de görmedik. Bu olayda gece 03.00'te yaşanıyor. Yuva paramparça halde, kedi de ortada yok. Böyle insanların ortada dolaşmasını istemiyoruz. Bu hayvan ona ne yapmış olabilir ki? Kedinin hiçbir zararı yok, sokakta da dolaşmıyor. Kedi uyumaya çalışan, kendini soğuktan koruyan bir hayvan. Daha önce böyle olaylar çok yaşandı. Biz polise şikayet etsek de herhangi bir sonuç alınamıyor" dedi.
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