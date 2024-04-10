Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hasar gören binanın içi görüntülendi

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hasar gören Sinan Apartmanı’nın içi görüntülendi. Apartmanın eksi birinci katının koridorunda yangının izleri net bir şekilde görülüyor.

DHA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 13:44
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Beşiktaş Gayrettepe'de 8 gün önce Masquerade adlı gece kulübündeki yangının ardından hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı'ndaki elektrik ve su bağlantı çalışmaları dün itibariyle tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından apartman sakinlerinin dairelerine girmelerine izin verildi. Bayramı evlerinde geçirmek isteyen daire sakinleri de dün akşam üstü dairelerine girdi.

Gece kulübünde çıkan yangında apartmanın eksi birinci katında bulunan 1 numaralı daire alevlere teslim olmuştu.

Söz konusu dairenin bulunduğu koridorda yangının izlerini görüntülendi. Duvarlarda, yerde ve daire kapılarında yoğun is olduğu görüldü.


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