Beşiktaş'ta yanan gece kulübünün bulunduğu apartmanda güvenlik önlemleri sürüyor

Beşiktaş'ta 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının yaşandığı gece kulübünün bulunduğu apartmanda polis ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor.

AA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 15:09
Beşiktaş'ta yanan gece kulübünün bulunduğu apartmanda güvenlik önlemleri sürüyor
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Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde 29 kişinin öldüğü yangının ardından, güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan sokak yeniden açıldı.

Cadde üzerindeki gece kulübü ve arka sokaktaki apartman girişinde bekleyen polis ekipleri girişleri kontrol ediyor.

RAPORUN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Gece kulübüne giriş yasaklanırken, elektrik ve doğal gazı kesilen binadan tahliye edilen yurttaşlar gün içerisinde polislere kimlik ve ikametgahlarını beyan ederek kısa süreli dairelerine girerek eşyasını alabiliyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına ilişkin raporu henüz tamamlanmazken, belediye ekiplerinin binanın deprem risk durumunu tespit etmek için yaptığı çalışma sonrası hazırladıkları raporun ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.


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