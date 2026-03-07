Beyaz önlüklüler 14 Mart öncesi sokakta: 'Çalışırken ölmek istemiyoruz!'

İstanbul’da hekimler ve sağlık emekçileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlıkta şiddetin sona ermesi talebiyle Üsküdar’daki Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden Kadıköy İskele Meydanı’na yürüdü.

İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe Birlik ve Dayanışma Sendikası da destek verdi.

Hekimler yürüyüş sırasında “Sağlıkta dönüşüm ölüm getirir”, “Sermayeye değil emekçiye bütçe”, “Hasta hekim el ele mücadeleye”, “Çalışırken ölmek istemiyoruz”, “Asistan hekimler köle değildir”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Bakan istifa” sloganları attı.

‘YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ’

Kadıköy’de yapılan basın açıklaması öncesinde TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Pınar Saip ile İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Küçükosmanoğlu konuşma yaptı.

Pınar Saip, 14 Mart’ın hekimlerin yalnızca mesleki sorunlarını değil toplumsal sorunları da dile getirdiği tarihsel bir gün olduğunu vurguladı. Sağlık alanındaki sorunların demokrasi ve barış ortamından bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Saip, “Daha iyi koşullarda, daha demokratik bir ülkede, barış ve adalet içinde hekimlik yapmak istiyoruz. Bugün buradayız çünkü yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” dedi.

Saip, sağlık hizmetinin ticarileşmesine karşı olduklarını belirterek güvenli çalışma ortamı, güvenceli istihdam, emeklilikte insanca yaşam ve bilimsel tıp uygulamalarının güçlendirilmesi taleplerini dile getirdi.

‘BU YÜRÜYÜŞ BİR GELENEKTİR’

İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçükosmanoğlu ise Haydarpaşa’dan Kadıköy’e yapılan yürüyüşün tarihsel bir geleneğe dayandığını anımsattı.

1919’da işgal altındaki İstanbul’da Tıbbiye öğrencilerinin başlattığı direnişe atıf yapan Küçükosmanoğlu, “Biz bu geleneğin temsilcileriyiz. O gün işgale karşı yükselen ses, bugün de sağlık alanındaki sorunlara karşı yükseliyor” dedi.

Küçükosmanoğlu konuşmasında savaşların halk sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine de dikkat çekerek, bölgede süren çatışmaların sivilleri ve sağlık kurumlarını hedef aldığını söyledi. Küçükosmanoğlu, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Savaşa hayır, barış hemen şimdi” ifadelerini kullandı.

‘SAĞLIK 5 DAKİKAYA SIĞMAZ’

Basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç okudu. Oruç, hekimlerin gerçekleştirdiği yürüyüşün yalnızca mesleki talepler için değil, toplumun sağlık hakkını savunmak için de yapıldığını belirtti.

Türkiye’de uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık hizmetini piyasa ilişkileri içinde şekillendirdiğini ifade eden Oruç, sağlık kurumlarının işletme mantığıyla yönetildiğini söyledi.

Yıllık doktor başvuru sayısının bir milyarı aşmasının sistemdeki tıkanmanın göstergesi olduğunu belirten Oruç, “Muayene sürelerinin beş dakikaya indirildiği bir sistemde nitelikli sağlık hizmeti mümkün değildir. Sağlık 5 dakikaya sığmaz” dedi.

Aile hekimliği sisteminde yeni düzenlemelerin sağlık çalışanlarına ek yükler getirdiğini belirten Oruç, sağlık hizmetlerinin giderek daha fazla ticarileştiğini ve kamu kaynaklarının özel sağlık sektörünün büyümesi için kullanıldığını ifade etti.

Hekimlerin düşük ücret, güvencesizlik, ağır iş yükü ve artan şiddet ortamı altında çalıştığını söyleyen Oruç, genç hekimler arasında yurt dışına göçün giderek arttığına dikkat çekti.