Beyaz Saray'da tahliyeye neden olmuştu: Şüpheli madde kokain çıktı

Yayınlanma: 05.07.2023 - 19:53

Güncelleme: 05.07.2023 - 20:22

Amerikan basınına konuşan ismini vermeyen yetkililere göre, 2 Temmuz'da Beyaz Saray'da bulunan şüpheli madde için yapılan laboratuvar testleri sonuçlandı. Buna göre, maddenin kokain olduğu belirlendi.

Şüpheli beyaz madde, Beyaz Saray personelinin ziyaretçilerin girişini sağladığı, West Wing'e (Batı Kanadı) yakın bir bölgede bulunmuştu.

Ziyaretçiler için genelde hafta sonları ve akşamları Beyaz Saray turları düzenleniyor.

Ziyaretçiler, Beyaz Saray kompleksine girmeden önce güvenlik taramasından geçiyor ve ardından Batı Kanadı'na geçmeden telefonlarını küçük kutulara bırakıyor.

Yetkililer, maddenin bu kutuların yakınında bulunduğunu bildirdi.

Gizli Servis, maddenin bulunduğu hafta sonu Beyaz Saray'a ziyaretçi kabul edilip edilmediğini henüz doğrulamadı.

Kokainin Beyaz Saray'a nasıl ve kim tarafından sokulduğuna ilişkin soruşturma devam ederken, Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hafta sonunu Camp David'de geçiren ABD Başkanı Joe Biden, Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla salı günü Beyaz Saray'a dönmüştü.

Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi, olayın, Beyaz Saray'da kısa süreli tahliyeye neden olduğunu söylemişti.

Maddenin, binada yapılan rutin kontrollerde bulunduğunu kaydeden Guglielmi, Washington DC itfaiyesinin, maddenin tehdit oluşturmadığını tespit ettiğini belirtmişti.