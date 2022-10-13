Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı
Mersin'de 11 yıl önce beyin kanamasından öldüğü sanılan M.T. isimli şahsın, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Mersin polisinin yaptığı titiz çalışma sonucunda maktulün o dönem patronu olan S.Y. tarafından darp edildiği ve başına vurulan sert cisim sonucunda beyin kanaması geçirip, öldüğü belirlendi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Ocak 2011 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesinde meydana gelen olayda 32 yaşındaki M.T. isimli maktulün şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili dosyayı yeniden incelemeye aldı.
30 TL İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Yapılan incelemede maktulün hurdacılık yaptığı tespit edilirken, o dönemdeki çok sayıda arkadaş çevresiyle görüşmeler yapıldı. HTS incelemeleri, saha çalışmaları ve alınan tanık ifadeleri neticesinde maktulün o dönem hurda işinde patronu olan S.Y. ile arasındaki 30 TL alacak verecek konusu yüzünden tartışma çıktığı, M.T.'yi darp ettiği ve başına künt denilen cisimle vurması sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Muş'un Dilimli Köyü'nde yaptığı operasyonla şahsı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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