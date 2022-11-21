Beyin ölümü gerçekleşti, organlarıyla 5 kişiye umut oldu
Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen A.Ş.B. (53) adlı kadının karaciğeri, böbrekleri ve korneaları, ailesi tarafından 5 hasta için bağışlandı.
Hipertansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle 4 gün önce Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıp, yoğun bakımda tedaviye alınan A.Ş.B.'nin beyin ölümü gerçekleşti.
Kadının organları, hastane yetkililerinin bilgilendirmesi ile ailesi tarafından bağışlandı.
Başarılı geçen operasyonla alınan A.Ş.B.'nin karaciğeri Bursa'daki özel hastaneye, böbrekleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, korneaları ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 5 hastaya nakledilmek üzere gönderildi.
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