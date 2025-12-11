Beykoz’da ‘siyasi çıkartma’ iddiası: CHP’li çalışanlar hedefte

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in geçtiğimiz şubat ayında belediyeye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından 10 Mart’tan bu yana Beykoz Belediyesi’nde başkanvekilliğini yürüten Özlem Vural Gürzel, 9 Eylül’de CHP’den istifa ederek dört gün sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle AKP’ye geçti.

Gürzel, AKP’ye geçtikten sonra Beykoz Belediye Meclisi gergin anlara sahne olurken Köseler’in tutuklanmadan önce temelini attığı iki kreşi Milli Eğitim Bakanlığı’na devretme kararı alan Gürzel, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) ilçede yaşama geçirmek istediği yurt ve engelli merkezi projesinde kullanılacak arsanın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis edilmesini de onayladı. Belediyede şimdiye kadar 16 personelin işine son verildiği öğrenilirken bu sayının yılbaşına kadar 100’e, yılın devamında ise 300 ila 500’e yükselebileceği öğrenildi.

Beykoz Belediyesi’ndeki işten çıkarmaların “siyasi sebeplerle” yapıldığı belirtilirken söz konusu çalışanların CHP’li oldukları gerekçesiyle hedef alındığı öne sürüldü. Personele gönderilen yazılarda “Yeni yapılanma çerçevesinde, şirketimizde birimlerin görev tanımları, iş süreçleri ve işgücü planlaması yeniden değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından yerine atanan kayyum da çok sayıda personelin işine son vermişti. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın “kent uzlaşısı” soruşturmasında tutuklanmasının ardından, kayyımın geçen ay dokuz personeli CHP’li oldukları ve mahalle toplantısına katılmaları gerekçesiyle çıkarması kamuoyunda yankı uyandırmıştı. Öte yandan son dönemlerde tartışmalı açıklama ve kararlarıyla gündeme gelen AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin de yaklaşan 2026 yılına kadar 150 çalışanı işten çıkarmayı planladığı aktarıldı.