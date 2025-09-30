Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

30.09.2025 13:36:00
DHA
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan TIR şoförü ambulansla hastaneye götürüldü.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

