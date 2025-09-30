Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan TIR şoförü ambulansla hastaneye götürüldü.
Ekiplerin çalışması sürüyor.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan TIR şoförü ambulansla hastaneye götürüldü.
Ekiplerin çalışması sürüyor.