Beylikdüzü'nde evde dehşet; iki çocuğu ile eşini öldürüp yaşamına verdi
Beylikdüzü'nde Bülent Aktaş, evlerinde eşi ve iki çocuğunu tabancayla ateş edip öldürdükten sonra yaşamına son verdi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. İddiaya göre, gümrük memuru Bülent Aktaş'ın işe gitmemesi üzerine arkadaşları şüphelenip, durumu polise haber verdi.
İhbar üzerine sitedeki dört katlı binanın ikinci katındaki daireye giden polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Yapılan incelemede Bülent Aktaş'ın, eşi Kader Vural Aktaş ile çocukları Mehmet Ali (7) ve Ömer Asil'i (2) tabancayla ateş ederek öldürüp, aynı tabancayla yaşamına son verdiği belirlendi. Savcı ve polislerin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Cenazelerin taşındığı sırada ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi.
Öte yandan, Kader Vural Aktaş'ın sosyal medya paylaşımında, bir sevgi cümlesi yazarak eşinin adını etiketlediği görüldü.
"İYİ GEÇİNEN BİR AİLEYDİ"
Ailenin komşularından Meltem Şimşek, "Havaalanı gümrükte çalışıyordu, arkadaşımın eşi. Biz de şok olduk. İki çocuğu vardı. Burada ben de olabilirdim. Kadına şiddet artık bir yerde bitmeli. Kadınlarımız ölüyor. Ben de bir anneyim. Devletin büyüklerinin buna bir 'dur' demesi lazım. Herkese silah verilmemesi lazım. Olayla ilgili, dün eşi evde önce küçük bebeğini ve kadını öldürdükten sonra intihar etmiş. 2-3 yıldır komşuyuz. Aralarında bir problem yoktu. İyi bir aileydi. Sorunsuz iyi geçinen bir aileydi. Hiç kimse beklemiyordu. Artık bu tarz ölümlere bir son verilmesi lazım. Ben de 'yeter' diyorum. Belki ben de ölebilirim. Ben de bir anneyim, çocuklarım var. İnsan kendini onun yerine koyuyor. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.
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