Beylikdüzü'nde 'makas' kazası: Metrelerce sürüklendi
Beylikdüzü'nde, makas atarak trafikte ilerleyen bir otomobil sürücüsü hakimiyetini kaybederek seyir halinde başka bir otomobile çarptı ardından takla attı. Kazada takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, 23.00 sıralarında Beylikdüzü E-5 Karayolu Yanyol'da meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü'nden Avcılar yönüne doğru seyir halinde olan ve kimliği henüz belirlenemeyen 05 LB 231 plakalı otomobil sürücüsü trafikte makas atarak şerit değiştirdi.
Şerit değiştirdiği esnada sürücü, Cevat S., idaresindeki 34 AC 3527 plakalı otomobilin ön tarafında çarptı. Çarpmanın etkisiyle 05 LB 231 plakalı otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobil içerisindeki yaralı sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı Beylikdüzü-Avcılar yönünde 2 şerit trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri tek şeritten sağlanırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kazadaki diğer araç sürücü Cevat Soylu, “Sağ şeritte devam ediyordum. Makas atarak siyah araç sol taraftan vurdu bana. Vurduktan sonra kurtarmak için sol tarafa kırınca soldaki bariyere vurdu. Takla atarak bu tarafa doğru geldi. Oradaki bariyere vurduktan sonra sürüklendi” dedi.
Video Haberler
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıtta zam dalgası başlıyor
- Röportajda 'telefonunu göster' deyince...
- ABD'den kritik Halkbank kararı
- Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi
- Boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
- Dizide 10 saniye göründü, hayatı değişti
- Rıza Sarraf bulundu: İşte yeni ismi ve yeni işi
- Kavala'dan Erdoğan'a yanıt geldi
- Tahminler alt üst! 2 kez güncelledi
- Dolar/TL tahmini için sert güncelleme