Beylikdüzü’nde yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü

Beylikdüzü'nde bir sitede yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü. Polisin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

DHA
19 Şubat 2022 Cumartesi, 14:45
Beylikdüzü’nde yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
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Olay öğle saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, yabancı uyruklu anne 3 yaşındaki oğlunu öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. 
 


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