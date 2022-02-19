Beylikdüzü’nde yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
Beylikdüzü'nde bir sitede yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü. Polisin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Olay öğle saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.
İddiaya göre, yabancı uyruklu anne 3 yaşındaki oğlunu öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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