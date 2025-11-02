Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Silivri’den Cumhuriyet’e konuştu: 'Hücreye değil, umuda teslim oldum'

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 15 Ağustos 2025’te İstanbul’daki bazı ihalelere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konuldu. Tutukluluğunun 70. gününü geride bırakan Güney, Cumhuriyet’in sorularını mektup aracılığıyla yanıtladı. Cezaevi koşullarını, yargı sürecine dair görüşlerini ve Türkiye’deki siyasal atmosfere ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Güney, “Hücreye değil, umuda teslim oldum” derken, direnişini “çilehanede yeniden doğmak” sözleriyle tanımladı.

“HÜCRE PSİKOLOJİSİNE TESLİM OLMAYACAĞIM”

Cezaevindeki günlerini anlatan Güney, ağır koşullara rağmen umudunu koruduğunu vurguladı. “İnsan bulunduğu şartlara ne olursa olsun uyum sağlıyor” diyen Güney, hücrede geçirdiği günleri şöyle anlattı: “Koşullar zor, ağır ama insan, şartlar ne kadar adaletsiz olursa olsun önce zihninde bir direnç geliştiriyor. Ben de daha ilk gün şu kararı verdim: Hücreye teslim olmayacağım. Hücre psikolojisine teslim olmayacağım. Aksine kendi düzenimi kurarak, ruhumu ve bedenimi diri tutacağım.”

Cezaevindeki rutinini disiplinli bir biçimde sürdürdüğünü belirten Güney, sabah 08.00’de başlayan gününü yürüyüş, spor, kitap ve gazetelerle geçirdiğini, “her sabah ilk iş Cumhuriyet’i okuyarak” gündemi takip ettiğini söyledi. “Silivri bir nevi çilehane aslında” diyen Güney, koşulların zorluğuna karşın direncini yitirmediğini, İngilizce çalıştığını ve saz çalmayı öğrendiğini aktardı.

Hücresindeki yalnızlığı şöyle tarif etti:

“Hücremde ben, benimle oturuyorum

Avluda ben, benimle voltadayım

Yemekte ben, benimle başbaşayım

Ben benden sıkıldım

Bana ‘sen’ lazım, arkadaş lazım, dost lazım…”

Bu dizeler, İnan Güney’in cezaevinde kaleme aldığı not defterinden. “Bana dayatılanın aksine, kendimle zaman geçirmeyi öğreniyorum” diyen Güney, umutla bitiriyor:

“Mahpusluk zordur be usta

Bedenin tutsak olsa da zindanda

Ruhunu teslim etmeyeceksin asla

İnadına umut taşıyacaksın bağrında

İnadına umudu taşıyacaksın yarınlara…”

“Hukukun üstünlüğü toplumun temel taşıdır”

Yargı sürecine dair beklentisini “adil, tarafsız ve hızlı bir yargılama” olarak dile getiren Güney, “Hukukun üstünlüğü bir toplumun temel taşıdır” dedi. Türkiye’de yargının yürütmeden etkilendiğini belirten Güney, “Güçler ayrılığı olmadan demokrasiden söz edemeyiz” ifadelerini kullandı. Yargının bağımsızlığının sadece hukukla değil, siyasetin sağlığı ve toplumsal güvenle de doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Güney, “Adil yargı yoksa adalet duygusu da yok olur. Bizim mücadelemiz, bu adalet duygusunun yeniden yeşermesi içindir” dedi.

“DEMOKRASİNİN TURNUSOLU MUHALEFETTİR”

Türkiye’de muhalefet üzerindeki baskılara değinen Güney, “Demokrasinin turnusolu muhalefettir” diyerek şu değerlendirmeyi yaptı: “İktidar tüm ülkelerde vardır ama muhalefet de iktidarla eşit şartlarda siyaset yapabiliyorsa işte o zaman bir ülke demokrasiyle yönetiliyordur. Eğer muhalefet baskı altındaysa, yargı da bu baskının aracı haline geldiyse, orada demokrasi sadece şekil olarak kalır, ruhunu yitirir.”

“SİYASİ PARTİLERİN YOLUNU MAHKEME DEĞİL, KONGRE SALONLARI ÇİZER”

CHP İstanbul İl Örgütü’ne kayyum atanması kararına ilişkin de konuşan Güney, yaşananları “Türkiye’deki çok partili yaşam kültürüne darbe” olarak nitelendirdi.

Güney, “YSK onayladı, mazbatasını verdi. Ancak bu süreçten sonra yapılan yargı müdahaleleri, sadece CHP’ye değil, tüm demokrasiye zarar veriyor. Siyasi partilerin yol haritasını mahkeme salonları değil, kongre salonları belirler. Bizim de İstanbul İl Kongremiz üçüncü defa Özgür Çelik’i seçerek yol haritasını belirledi.” dedi.

“SİLİVRİ, DİRENİŞİN ÜNİVERSİTESİ GİBİ”

Cezaevinde birçok tanıdığı isimle karşılaştığını belirten Güney, Silivri’yi “üretken, dirençli insanların buluştuğu bir üniversite kampüsü” olarak tanımladı.

Güney, “Burada yıllardır aynı davaya omuz verdiğim birçok yol arkadaşım var. Acıyı, hüznü, direnci, umudu hepsini bir arada yaşıyoruz. Birbirimize umut oluyoruz. Silivri zindanı, bir bakıma demokrasi nöbetinin tutulduğu bir yer oldu bizim için” ifadelerini kullandı.

“DERDİMİZ SADECE MAHPUSLUK DEĞİL, GÜZEL YURDUMUZ”

Tweetler ve mahkeme kararlarıyla şekillenen siyasi atmosferi “baskı ortamı” olarak tanımlayan Güney, toplumun tüm kesimlerinin bu durumdan etkilendiğini söyledi.

“Gazetecilerden sanatçılara, gençlerden sendikacılara kadar toplumun tüm dinamikleri susturulmaya çalışılıyor. Sosyal medya paylaşımları bile suç unsuru gibi görülüyor” diyen Güney, baskıya karşı demokratik dayanışmayı vurguladı.

“Derdimiz yalnızca mahpusluk değil, derdimiz güzel yurdumuz” diyen Güney, Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olmasının herkesin hakkı olduğunu ifade etti.

Güney, “Silivri’de bir kitap yazılıyor aslında. Zulme karşı direnişin, haksızlığa karşı hakkın, yasaklara karşı özgürlüğün kitabı. Ve bu kitap Türkiye’de yıllarca okunacak” diye konuştu.

Cezaevinde kaleme aldığı bir diğer şiirinde ise şöyle sesleniyor:

Herkes kendi mahpusluğunu yaşıyor

Kadim yurdumda

Emekli geçim derdinde

Mahpustur parklarda

Gençler işsiz, geleceksiz

Mahpustur umutsuzluğunda...

Kadınlar özgürlük kavgasında

Mahpustur mücadelede

Esnaflar siftah derdinde

Mahpustur ekonomik krizde...

Ve bizler, başkanlar, hizmet derdinde

Mahpusuz Silivri zindanında...

Özgürleşsin kadim yurdum

Tüm mahpusluklar son bulsun diyedir mücadele…

Güney, satırlarını “inadına umut” vurgusuyla bitiriyor: “Silivri bir zindan değil, umudun yeniden doğduğu bir yer. Çünkü her zindanda bir ışık yanar; o ışık, halkın vicdanıdır.”