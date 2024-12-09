Bıçakla eşini ağır yaralayıp, yanındaki erkeği öldürdü
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Aykut E., börekçide oturan eşi Mavuş E.’yi 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayıp, yanındaki Hayrullah Karadeniz’i ise boğazını keserek öldürdü.
Olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Aykut E., eşi Mavuş E.'yi (25) dükkanda Hayrullah Karadeniz (35) ile otururken görünce içeriye girdi. Üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Aykut E., önce Hayrullah Karadeniz’in boğazını kesti, ardından da eşini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hayrullah Karadeniz’in öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Mavuş E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olaydan sonra Aykut E.’nin 34 HZJ 928 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Takibe alınan otomobil Zafer Mahallesi’nde önü kesilerek durdurulup içindeki Aykut E. gözaltına alındı. Aykut E’nin olayda kullandığı bıçağı ucuzluk pazarından aldığı belirtilirken, soruşturma sürüyor.
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