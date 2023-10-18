Bile bile felaket: Amasra’daki madende üretim durmasın diye 'gaz sensörü' taşınmış

Yayınlanma: 18.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.10.2023 - 04:00

Bartın’ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili yedisi tutuklu, 23 kişinin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın dördüncü duruşması önceki gün geniş güvenlik önlemleriyle başladı.

Duruşmanın ikinci celsesi dün de tanıkların beyanlarının dinlenmesiyle devam etti. Tanıklar ifadelerinde üretim baskısı gördüklerini, insan kayırma olduğunu ve birçok usule uygun olmayan uygulamanın yapıldığını ifade etti.

Söz konusu madende üretim işçisi olarak çalışan tanık Vural Çolak, ifadesinde “Bu yanma olayları, ilk patlamadan sonra gerçekleşen kömür tozu patlamalarıyla oluyor. Bunun önüne yeterli taş tozu uygulamalarıyla geçilebilirdi. Sanık Selçuk Ekmekçi ve denetçiler bunlara önem vermedi. Onlar için kömür insan canından daha değerliydi. Aşağıda bir tane emniyet halatı, bir tane talimatname görmedim. Gaz ölçümü fazla olmasın, üretim durmasın diye sensör yarıya indirilirdi” ifadelerini kullandı.

Tanık Aykut Atak ve Ahmetcan Ersoy da üretimin durmaması için gaz sensörlerinin aşağı indirildiğini belirtti.

"YÖNETİCİLERİN BASKISI"

Avukat Derviş Emre Aydın “Grizu patlamasına karşı alınan tedbirleri bütünüyle ortadan kaldıran bu işlemin yöneticilerin üretim baskısı neticesinde yapıldığı söylendi” dedi

