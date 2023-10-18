Bile bile felaket: Amasra’daki madende üretim durmasın diye 'gaz sensörü' taşınmış
Bartın’daki maden faciasında tanık ifadeleri ihmalleri gözler önüne serdi. İşçiler, “Kömüre insan canından daha fazla değer veriyorlardı” yorumunu yaptı.
Bartın’ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili yedisi tutuklu, 23 kişinin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın dördüncü duruşması önceki gün geniş güvenlik önlemleriyle başladı.
Duruşmanın ikinci celsesi dün de tanıkların beyanlarının dinlenmesiyle devam etti. Tanıklar ifadelerinde üretim baskısı gördüklerini, insan kayırma olduğunu ve birçok usule uygun olmayan uygulamanın yapıldığını ifade etti.
Söz konusu madende üretim işçisi olarak çalışan tanık Vural Çolak, ifadesinde “Bu yanma olayları, ilk patlamadan sonra gerçekleşen kömür tozu patlamalarıyla oluyor. Bunun önüne yeterli taş tozu uygulamalarıyla geçilebilirdi. Sanık Selçuk Ekmekçi ve denetçiler bunlara önem vermedi. Onlar için kömür insan canından daha değerliydi. Aşağıda bir tane emniyet halatı, bir tane talimatname görmedim. Gaz ölçümü fazla olmasın, üretim durmasın diye sensör yarıya indirilirdi” ifadelerini kullandı.
Tanık Aykut Atak ve Ahmetcan Ersoy da üretimin durmaması için gaz sensörlerinin aşağı indirildiğini belirtti.
"YÖNETİCİLERİN BASKISI"
Avukat Derviş Emre Aydın
“Grizu patlamasına karşı
alınan tedbirleri bütünüyle
ortadan kaldıran bu işlemin
yöneticilerin üretim baskısı
neticesinde yapıldığı
söylendi” dedi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Benekli Ayhan'a sokak ortasında saldırı!
- Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor!
- 'Allah var, Kılıçdaroğlu'nu ciddiye almadım'
- TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
- 'Türkiye'yi derhal terk edin!'
- Avrupa devi şartları gevşetti
- Gazze'de hastaneye kanlı saldırı!
- FOX TV reytinglerde çakılan dizinin fişini çekti
- 'Bu vatana ihanettir'
- Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti