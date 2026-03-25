Bilirkişi raporu gelmedi: Ermeç Apartmanı davası bir kez daha ertelendi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhitleri Hasan Hüseyin Ermeç ve Abdulvahap Gündoğan ile fenni mesul Metin Karataş; dönemin Malatya Belediyesi'nde görev yapan inşaat mühendisleri Alper Yiğit ve Ahmet Özer ile İmar İşleri Müdür Vekili Duran Özdemir hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan açılan davayı birleştirmişti.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi; bazı sanık avukatları mazeret bildirerek katılmadı. Diğer sanık avukatları, Yeşilyurt Tapu Müdürlüğü'nden yapı kayıt belgesi, Yeşilyurt Belediyesi'nden ise ıslak imzalı inşaat ruhsatının istenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Yeşilyurt Tapu Müdürlüğü ve Yeşilyurt Belediyesi'nden evrakların istenmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi.

Heyet, Yalova Üniversitesi'ndeki inşaat mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin olayla ilgili sorumluluk durumlarını içeren raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.