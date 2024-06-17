Binlerce kişi Çeşme Ilıca Plajı’na akın etti: İlçenin nüfusu 1 milyona dayandı

Yayınlanma: 17.06.2024 - 14:15

Güncelleme: 17.06.2024 - 14:15

9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle beraber yüzbinlerce kişi, soluğu yine İzmir Çeşme’de aldı.

İlçenin nüfusu bayramın ikinci günü itibariyle 1 milyona dayanırken, otellerde doluluk oranı ise yüzde 90’ı aştı. Türkiye’nin farklı illerinden İzmir Çeşme’ye gelen vatandaşlar, Alaçatı gişelerinde de metrelerce yoğunluk oluşturdu. İlçede hem polis hemde jandarma, ek tedbirlerle tatilcilerin rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için önlem aldı.

ILICA PLAJI’NA AKIN

Öte yandan dünyaca ünlü Ilıca Plajı, tatilcilerin akınına uğradı. Plajda, iğne atılsa yere düşmeyecek bir kalabalık oluşurken, vatandaşlar bunaltıcı sıcakta kendini serin sulara bırakarak denizin ve tatilin keyfini çıkardı. Dolup taşan plajdaki yoğunluk ise havadan görüntülendi.