Binlerce yurttaş İmamoğlu için Çağlayan'a akın etti... TBB Yönetim Kurulu üyesi Aytaç: '12 Eylül döneminde dahi böyle bir uygulamayla karşılaşılmadı'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla, "casusluk" soruşturması kapsamında ifadesinin alınacağı İstanbul Adliyesi’ne gelen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Kemal Aytaç, İstanbul Adliyesi’ndeki yoğun güvenlik önlemine tepki gösterdi.

Yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle avukatların daha içeri alınmamasına tepki gösteren Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Kemal Aytaç, açıklamalarda bulundu.

"SABAHTAN BERİ ÜÇ MESLEKTAŞIMIZ ADLİYE KORİDORLARINDA AYAKTA BEKLİYOR VE HENÜZ İFADE ALINMASINA BAŞLANMIŞ DEĞİL"

Aytaç, şunları söyledi:

"Bugün Pazar ve hava güneşli. Ancak ne yazık ki içimizi karartan bir tabloyla karşı karşıyayız. Arka planda gördüğünüz bina, Çağlayan Adliyesi. Normalde bugün bu binada görev yapan avukatlar bulunmalıydı; fakat ne yazık ki avukatlar adliyeye alınmıyor.

Adliye binasının çevresi binlerce polis, çok sayıda TOMA ve polis aracıyla çevrilmiş durumda. Barikatlar nedeniyle bırakın adliyeye girmeyi, yakınına bile yaklaşmak mümkün değil. İçeride, Ekrem İmamoğlu’nun ifadesine katılması beklenen üç avukat arkadaşımız bulunuyor. Ancak baro görevlileri dahi içeri alınmadığı için baro odaları açılamıyor.

"AVUKATLARIN ADLİYEYE GİREMEMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Sabahın erken saatlerinden bu yana üç meslektaşımız adliye koridorlarında ayakta bekliyor ve henüz ifade alınmasına başlanmış değil. Bu tablo, kanunla, hukukla, Anayasa’yla açıklanabilecek bir uygulama değildir. Bu nedenle bu uygulamanın adı açıkça faşizan bir uygulamadır. Avukatların adliyeye girememesi kabul edilemez bir durumdur.

Geriye dönüp baktığımızda, ülkemizin en karanlık dönemlerinde bile, 12 Eylül döneminde, Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nde dahi, böyle bir uygulamayla karşılaşılmadı. Bugün savunmanın ne kadar geri itildiğini, savunma hakkına karşı nasıl baskıcı önlemler alındığını net biçimde görüyoruz. Bu kadar yoğun güvenlik önlemi, belli ki bir korkunun ifadesi.

Bir kişiyi yargılamak için Silivri’ye mahkeme taşıyanlar, sorgu için Pazar gününü seçiyor ve adliyeyi hem vatandaşa hem de avukata kapatıyor. Sorgunun neden yapılamadığı ise gerçekten cevaplanması gereken bir soru. Biz avukatlar olarak, bu hukuksuz uygulamalara karşı durmaya devam edeceğiz. Gelecek günlerin bugünkü güneşli gün gibi aydınlık olacağına inanıyoruz. Bu kötülükleri, bu baskıları, bu faşizan uygulamaları mutlaka aşacağız.”

"TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDEN POLİSİ BURAYA TOPLAMIŞLAR. BU KORKU NİYE?"

İmamoğlu’na destek için adliyeye gelen yurttaşlardan biri ise duruma şöyle isyan etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu bugün casusluk suçlamasıyla yargılanıyor. Arkadaşlar, 15,5 milyon oy almış bir insanın bu şekilde yargılanması kabul edilemez. Ekrem İmamoğlu, bu iktidarı sandıkta dört kez yenilgiye uğrattı. En büyük rakipleri Ekrem İmamoğlu’dur. O biraz görünmez olsa, bir ay ortada olmasa bile çıldırıyorlar. Kendi anket şirketleri bile şu anda yüzde 28’lerde gösteriyor. Sırf gündemi değiştirmek için bu davayı açtılar.

Bütün Türkiye’nin polislerini buraya yığmışlar. Bu nedir, korku mu? Vatandaş rahat yürüyemiyor artık. Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar, yazık, günahtır. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıktı, bunu değiştiremezsiniz kardeşim. Biz Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapacağız, sonuna kadar arkasındayız. Gerçek gündeme gelin artık: açlık sınırı, enflasyon, mülteci sorunu… Ülke yol geçen hanına dönmüş. Bu mu sizin derdiniz, CHP ve İmamoğlu’yla uğraşmak mı? Her taraf polis dolu. Türkiye’nin 81 ilinden polisi buraya toplamışlar. Bu korku niye? Vatandaş artık sizi istemiyor. Kendi seçmeniniz bile bıkmış durumda. Erken seçim şart! Sokaklar, mutfaklar, ülke yangın yeri. Herkes değişim istiyor. Tayyip Erdoğan dönemi bitmiştir artık.”

“OTOBÜSE PARAM OLMADIĞI İÇİN BEŞİKTAŞ’TAN BURAYA YÜRÜYEREK GELDİM”

Bir diğer yurttaş ise “Otobüse param olmadığı için Beşiktaş’tan buraya yürüyerek geldim. Çalışmıyorum, iş yok. İnsanlar aç, çocuklar aç okula gidiyor. Artık bu gidişe dur denmeli” şeklinde konuştu.