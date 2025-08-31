Bir arsa, bir tarla, bir daireden saraylara… Yavuzyılmaz, ’Erdoğan’ın ilk ve tek gerçek mal varlığı belgesi’ni ortaya çıkardı…

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar ulaşılan “ilk ve doğru olan tek” mal varlığı belgesini paylaştı.

Yavuzyılmaz, 1994 yılına ait belgeyi kamuoyuyla paylaşarak şu ifadeyi kullandı: “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar ki, ilk ve ‘doğru olan tek’ mal varlığı belgesine ulaştık! Yıl 1994, yolun henüz başındayken…”

Söz konusu belgede Erdoğan’a ait taşınmazların yanı sıra eşine ait altın bilezikler, döviz hesapları ve şirket ortaklığı gibi ayrıntılar yer alıyor. Belgenin tarihi ise 15 Nisan 1994 olarak görülüyor.

BELGEDE ERDOĞAN’IN TAŞINMAZLARI:

Arsa – İstanbul, Boluuca Köyü

Yüz ölçümü: 361 m²

Değeri: 168.000.000 TL

Tarla – Rize, Günguy

Yüz ölçümü: 2.000 m²

Değeri: 500.000.000 TL

Arsa – İstanbul, Külaksız Mah., Beyoğlu

Yüz ölçümü: 65 m²

Değeri: 200.000.000 TL

Daire – İstanbul, Maltepe

Yüz ölçümü: 110 m²

Değeri: 500.000.000 TL

TAŞINIR MALLAR