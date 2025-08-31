Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bir arsa, bir tarla, bir daireden saraylara… Yavuzyılmaz, ’Erdoğan’ın ilk ve tek gerçek mal varlığı belgesi’ni ortaya çıkardı…

Bir arsa, bir tarla, bir daireden saraylara… Yavuzyılmaz, ’Erdoğan’ın ilk ve tek gerçek mal varlığı belgesi’ni ortaya çıkardı…

31.08.2025 23:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bir arsa, bir tarla, bir daireden saraylara… Yavuzyılmaz, ’Erdoğan’ın ilk ve tek gerçek mal varlığı belgesi’ni ortaya çıkardı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1994 yılında Belediye Başkanı iken verdiği ilk mal varlığı bildirimi ortaya çıktı. Belgede arsa, tarla, daire ve döviz hesaplarının yanı sıra altın ziynet eşyaları da yer aldı. Deniz Yavuzyılmaz, belgeyi “Erdoğan’ın ilk ve tek doğru mal varlığı belgesi” diyerek paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar ulaşılan “ilk ve doğru olan tek” mal varlığı belgesini paylaştı.

Yavuzyılmaz, 1994 yılına ait belgeyi kamuoyuyla paylaşarak şu ifadeyi kullandı: “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar ki, ilk ve ‘doğru olan tek’ mal varlığı belgesine ulaştık! Yıl 1994, yolun henüz başındayken…”

Söz konusu belgede Erdoğan’a ait taşınmazların yanı sıra eşine ait altın bilezikler, döviz hesapları ve şirket ortaklığı gibi ayrıntılar yer alıyor. Belgenin tarihi ise 15 Nisan 1994 olarak görülüyor.

BELGEDE ERDOĞAN’IN TAŞINMAZLARI:

Arsa – İstanbul, Boluuca Köyü

Yüz ölçümü: 361 m²

Değeri: 168.000.000 TL

Tarla – Rize, Günguy

Yüz ölçümü: 2.000 m²

Değeri: 500.000.000 TL

Arsa – İstanbul, Külaksız Mah., Beyoğlu

Yüz ölçümü: 65 m²

Değeri: 200.000.000 TL

Daire – İstanbul, Maltepe

Yüz ölçümü: 110 m²

Değeri: 500.000.000 TL

TAŞINIR MALLAR

  • Altın bilezik – Eşine ait, 10 adet → 50.000.000 TL
  • Beşibiryerde – Eşine ait, 1 adet → 50.000.000 TL
  • Alman Markı – Kendisine ait, 100.000 DM → 2.100.000.000 TL
  • Amerikan Doları – Kendisine ait, 50.000 $ → 1.600.000.000 TL
  • Burak Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. – Kendisine ait hisseler

Image

İlgili Konular: #Erdoğan #Deniz Yavuzyılmaz