Bir haftada iki İHA ihlali! CHP’li Bağcıoğlu’dan hava güvenliği uyarısı

CHP Millî Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Rus menşeli olduğu değerlendirilen Orlan-10 tipi bir insansız hava aracının bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Bağcıoğlu, son dönemde art arda yaşanan İHA ihlallerinin Türkiye’nin hava güvenliği açısından dikkatle ele alınması gerektiğini belitti.

Bağcıoğlu, “Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başladığı Şubat 2022’den bu yana Türk hava sahasında bu tür vakaların son derece sınırlı sayıda yaşandığını belirten Bağcıoğlu, “Daha önce yalnızca Haziran 2022’de Gümüşhane’de bir Orlan-10 İHA’sının düşmesi kayıtlara geçmişti. Ancak son bir hafta içerisinde iki ayrı İHA/drone ihlalinin meydana gelmesi dikkat çekicidir” değerlendirmesinde bulundu.

İHA’ların Kırım’dan ya da Karadeniz’deki Rus gemilerinden fırlatılmış olabileceği gibi, kontrol dışına çıkmaları veya provokatif “false-flag” girişimleri kapsamında değerlendirilmesi ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Bağcıoğlu, olayın kaynağı, amacı ve kontrol durumuna ilişkin resmî incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Açıklamasında alınması gereken tedbirlere de yer veren Bağcıoğlu, savunma sanayisi yönetiminde tehdit temelli ve sonuç odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtti. Devam eden savunma projelerinin gerçek ve güncel tehditler esas alınarak önceliklendirilmesi gerektiğini kaydeden Bağcıoğlu, kaynakların yalnızca kritik ve acil projelere yönlendirilmesi çağrısında bulundu.

Bağcıoğlu ayrıca, bölgesel tehditler dikkate alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın alarm ve reaksiyon hazırlık seviyelerinin yeniden düzenlenmesi, Karadeniz başta olmak üzere riskli bölgelerde hava gözetleme faaliyetlerinin deniz unsurlarıyla desteklenmesi ve küçük İHA/drone tehditlerine karşı kolluk kuvvetlerinin gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin hava güvenliğini ilgilendiren bu gelişmenin tüm yönleriyle aydınlatılmasını isteyen Bağcıoğlu, “Gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alınmasını bekliyoruz” dedi.

Bağcıoğlu yazılı açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

“DÜŞEN ORLAN - 10 İHA

Savaşın başladığı Şubat 2022’den bugüne kadar Türk hava sahasına İHA/dron sızması sadece Haziran 2022’de Gümüşhane’de Orlan 10 İHA’sı ile bir kez olmuşken, son bir hafta içerisinde iki İHA/dron sızmasının yaşanması dikkat çekicidir.

Kırım veya Karadeniz’deki Rus gemilerinden atılması, araçların kontrol dışına çıkması muhtemel olmakla beraber provokasyon girişimlerinin (false flag) de olması ihtimal dahilindedir.

İHA’ların kim tarafından veya hangi nedenle gönderildiğinden bağımsız olarak, bütün olasılıklar göz önünde bulundurulup aşağıda belirtilen tedbirlerin ivedilikle alınması gereklidir.

1/ Savunma sanayisi yönetiminde tehdit temelli ve sonuç odaklı bir paradigma değişikliğine gidilmelidir.

2/ Yönetim yapısı; siyasi saiklerden, firma kayırmacılığından ve günübirlik tercihlerden arındırılmalıdır.

3/ Devam eden yaklaşık 3.000 savunma projesi, gerçek ve güncel tehditler esas alınarak önceliklendirilmelidir.

4/ Kaynak aktarımı, süratle yalnızca kritik ve acil projelere yönlendirilmelidir.

5/ Popülist iç siyasete hizmet eden, operasyonel karşılığı olmayan projelere kaynak tahsis edilmemelidir.

6/ Bölgesel tehditler dikkate alınarak; Hava Kuvvetleri Komutanlığı alarm–reaksiyon nöbeti konuş üsleri ve hazırlık seviyeleri yeniden düzenlenmelidir.

7/ Hızlı ve kesintisiz reaksiyon için, angajman kurallarının ilan ve iptal yetkisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilmelidir.

8/ Karadeniz başta olmak üzere tehdit artışı yaşanan bölgelerde hava gözetleme faaliyetleri, fırkateyn ve korvetlerle desteklenmelidir.

9/ Sayıca yetersiz kalan HİK uçaklarını tamamlamak üzere; MURAD AESA radarıyla donatılmış AKSUNGUR ve AKINCI TİHA’lar, tamamlayıcı unsur olarak kullanılmalıdır.

10/ Küçük İHA ve drone tehditlerinin ülke içinden fırlatılma ihtimali göz önünde bulundurularak, kolluk kuvvetleri gerekli önlemleri almalıdır.

11/ Sahil Güvenlik Komutanlığı, tehdit bölgelerindeki yabancı bayraklı gemi trafiğini yakından izlemelidir.

12/ Olası provokasyonlara karşı; askerî birlikler ve kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri artırılmalıdır."