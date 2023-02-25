Bir haftalığına kiraladığı evde öldürüldü: 2 gözaltı
İstanbul Esenyurt'ta 1 haftalığına kiraladığı dairede, Korhan Çelik adlı kişinin öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişi, 1 haftalığına kiraladığı dairede öldürüldü. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Esenyurt ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi'nde 21 Şubat'ta saat 12.00 sıralarında bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Korhan Çelik adlı kişiyi evinde öldürülmüş olarak buldu. Polis, Korhan Çelik'in birlikte, bir haftalığına ev kiraladığı B.D. (32)'nin ifadesine başvurdu. Yabancı uyruklu B.D. cinayeti kimin işlediğini bilmediğini söyledi.
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüphelinin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Cinayetin işlendiği binadan telaşlı bir şekilde çıkan iki şüphelinin, hızlı adımlarla olay yerinden ayrıldıkları görüldü.
İTİRAF ETTİLER
Polis tarafından yürütülen çalışmada, kimliği tespit edilen şüpheliler F.A. (22) ile M.Y. (20)'yi gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'nde suçlarını itiraf eden şüphelilerin, evde otururken Korhan Çelik'le kavga ettiklerini, çıkan arbede sırasında onu silahla yaraladıktan sonra korkarak oradan kaçtıklarını anlattıkları öğrenildi.
Şüphelilerden F.A.'nın evinde yapılan aramada biri ruhsatsız iki tabanca, av tüfeği ve pompalı tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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