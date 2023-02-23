“Bir Kira Bir Yuva” sitesine 3 milyon 700 saldırı!

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 13:52

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 13:52

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından yurttaşların barınma sorununa çözüm bulmak için başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” dayanışmasına siber saldırı düzenlendi.

Halk TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün gece düzenlenen bağış gecesi hakkında “Olağanüstü bir şey yaşadık. Bir banka hesap numarası, SMS yok. Ailelerin sayını gösteren rakam vardı. Kumbarasından paraya, depremzedenin kendisinden destek yağdı. Gerçekten hepsi organik, samimi…Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Halk Tv’ye güvenin göstergesi. İnsanların umudunun göstergesi. İnsanlar çokmuş, vicdan sahibi insanlar. Bu memleket için taşın altına elini sokan insanlar. En büyük krizin, yoksullaşmanın olduğu bir iklimde insanlar bunu başardı. Biz köprü inşa ettik. Aydınlık geleceğin müjdesi” diye konuştu.

3 MİLYON 700 BİN SALDIRI!

Dayanışma gecesinde 350 milyon TL toplandığını dile getiren Soyer, "Gerçekten Türkiye’de muazzam bir yüce gönüllülük var insanımızda. Ama iyilik cezasız kalmıyor. 3 milyon 700 bin saldırı olmuş sitemize dün gece. Dünyanın her yerinden... İyilik kolay yaşamıyor, iyiliği yaşatmak bedel ödemeyi, mücadele etmeyi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

SMS KRİZİ

İzmir Valiliği ile yaşanan ‘SMS’ krizi hakkında da açıklamada bulunan Soyer “Bir tür yukarıdan verilmiş bir karar olabilir. Kimseye izin vermeyeceksiniz sadece AFAD yapacak şeklinde bir yaklaşım herhalde. Tahmin ediyorum. Vali Bey de elinden gelen gayreti göstererek 'AFAD ile protokol yapın, kaynak toplansın. 'Bizim kampanyamız böyle bir kampanya değil biz doğrudan halktan halka bir kampanya yapıyoruz' dedim" şeklinde konuştu.