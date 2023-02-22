Depremzedelere destek gecesi!

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 20:30

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 22:20

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yurttaşların barınma sorununa çözüm bulmak için başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası için Halk TV’de bağış gecesi düzenlendi.

Sanat, spor, edebiyat ve siyaset dünyasında birçok ismin katıldığı gece Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Cem Adrian’ın “Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım” adlı türküyü seslendirdiği gecede İsmail Küçükkaya ve Seda Selek sundu.

“MİLLETTEN MİLLETE”

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “30 Ekim 2020 depreminde bizim de çok canımız yanmıştı. O zaman başlattığımız kampanyada 42 milyon lira destek geldi. Kampanya sayesinde 1 ay sonra çadırları söktük” dedi.

28 bin 466 ailenin destek beklediğini belirten Soyer, “Bu depremde de 14 milyona yakın yurttaşımız etkinlendi. Şu acıkta kalan onbinler var. Her bir yurtaşımıza 10 bin lira yardım yapacağız. Milletten millete aktarılan bir kampamnya. Türkiye’nin her yerinde bir kampanya yapılıyopr. Biizim kampanyamızda para beklemeyecek. Doğrudan doğruya para aktarılacak. Kimsenin hesabında beklemeyecek. Bu rakamı sıfıra indireceğiz. 100 lira ile bir çadır, bin lira ile de konteyner desteği verilebilir. Çadır, kopnteyner kiralık ve ev bağışı” yapabilir” dedi.

TELEFONLAR KİLİTLENDİ

Dayanışmaya katkı koymak isteyenler 444 40 35 numaralı telefondan yayına bağlanmak isterken Başkan Soyer, "Dakikada 11 bin 537 arama yapıldığı için telefonlar kilitlendi” dedi.

KILIÇDAROĞLU BİR MAAŞINI BAĞIŞLADI

Telefonla bağlanan CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu, "Bugün 3’üncü kez deprem bölgesine gittim. İnsan oraya gittiği zaman, o acılara tanık olduğu zaman, milletimizin taleplerini, acılarını dinlediği zaman bu tip kampanyaların önemi daha çok anlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemize Bir Kira Bir Yuva kampanyası için, Halk TV’ye de ekranlarını bu kampanyaya açtığı için yürekten teşekkür ediyorum. Binalar yıkıldı, yıkılmayan evlere de endişe nedeniyle girilmiyor. Doğrusu da girilmemesidir. Denetimler tamamlanıncaya kadar riskli yapılara girilmemesi gerekiyor. Durum böyle olunca bölgede çadır, konteyner ihtiyacı var, geçici olarak illerden ayrılan vatandaşlarımız için maddi destek ihtiyacı ortaya çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemizin bu anlamlı kampanyasını desteklemek için bir maaşımı bu kampanyaya bağışlamak istiyorum. Ne kadar çok kişiye dokunabilirsek ne kadar el uzatabilirsek o kadar iyidir. Bu onurlu halk bir daha kimsesiz kalmasın. Biz üzerimize düşeni yapalım. Kimsenin de umutsuz olmasını istemem. Dayanışma kültürü ve ruhuna sahibiz, bu acıyı beraber aşacağımıza inanıyorum. Halk TV ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

FLORANSA BELEDİYE BAŞKANI NARDELLA'DAN DESTEK

Yayına görüntülü bağlanan Floransa Belediye Başkanı ve Eurocities Başkanı Dario Nardella tüm İtalya’nın da depremlerden çok etkilendiğini ve çok üzgün olduklarını belirterek, “Bu zaman için değil de şehir yeniden kurulurken yardımda bulunmak istiyorum. Bu acil durum geçtikten sonra da bu yardımlarının durmaması lazım. Biz her zaman yanlarında olacağız. Birbirimize yardım edeceğiz” dedi.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Emilia Saiz, gelecek fonları bağışlayacaklarını duyurdu ve yeniden inşa döneminde destek vereceklerini belirtti.

Kale Holding adına bağlanan Sema Gülün, 1 milyon lira bağışladığını belirtti.

İMAMOĞLU ÇİFTİNDEN İKİ AİLEYE KİRA DESTEĞİ

Hatay bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşiyle birlikte iki ailenin bir yıllık kirasını karşılayacaklarını duyurdu. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sizleri Hatay’dan selamlıyorum. Biraz önce Mansur Yavaş Başkanımla toplantımızı bitirdik. Onun selamını da iletmiş olayım. Çok özel bir iş başlattı Sevgili Tunç Başkanımız, kendisini kutluyorum. Daha özel bir süreci İzmir’den yapmıştı. Ben de İstanbul’dan bunu desteklemiştim. Çünkü özel bir çalışmaydı. Halktan halka, gönülden gönüle çok güzel sözler söylendi. Bu kampanyanın halktan halka gönülden gönüle duygusu çok anlamlı bir şekilde işliyor. Biz bunu İstanbul’da askıda faturayı hayata geçirdiğimiz andan beri yaşadık. Bugün çok büyük bir acı yaşıyoruz. İnsanlarımızı, şehirlerimizi kaybettik. Ama bunu bir kırılma anı gibi kabul ederek kayıplarımıza rahmet dileyip dua ederken ülkemizin bu bölgesine olan sorumluluğumuzu en üst seviyede tutmalıyız. Ülkemiz adına geleceğe dair yapılması gereken bir şey var o da şehirlerimizin yeniden ayağa kalkması meselesi. Her zaman duyarlı 11 büyükşehir belediyemiz var. Bunun değerli lokomotiflerinden birisi de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tunç Soyer başkanımızdır. Bu özel geceye katılmak ve bugünlerde barınma ihtiyacını karşılamak adına milletçe seferber olup dayanışmayı üst seviyeye taşıyacak bu geceye biz ailecek katkı sunmaya karar verdik. Biraz önce eşim ile telefonda konuştuk şahsım ve eşim adına birer ailenin bir yıllık kira bedelini karşılamayı buradan taahhüt ediyoruz.”

METİN AKPINAR'DAN 500 BİN TL

Şarkıcı Mabel Matiz, kampanyaya destek isterken, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, dört kira bir maaşını bağışladı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat 3 kira, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı 50 bin lira, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de 5 kira bedeli bağış yaptı.

Sanatçı Metin Akpınar da 500 bin TL bağış yaptığını Metin Uca aracılığıyla duyurdu.

İZSİAD'DAN DESTEK

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) temsilcisi Nedim Ambar, 100 kira yanı 1 milyon tl bağışladıklarını duyurdu. Ayrıca Anbar, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüştüklerini, derneğin 1 milyon liranın yanı sıra bu rakamın çok üstünde bir rakamla konteyner desteğinde bulacağını da açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Ben kendim adına eşim Didem Özel ve kızım İpek Özel adına da birer ailenin 1 yıllık ihtiyacını karşılamak adın 30 bin lira bağışlıyorum" dedi.

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar 10 maaşını bağışladığını duyurdu.

TURYOL şirketi de 1 milyon lira bağış yaptı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kendi ve eşinin iki emekli maaşını, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik de bir emekli maaşını bağışladı.

BABACAN'DAN DESTEK

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan da kampanyanın önemine değinerek, “Bir maaşımla katkıda bulunmak istiyorum” dedi ve başsağlığı diledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay 30 bin TL bağış yaptığını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek ve oğlu da bir yıl boyuncu bir ailenin kirasına destek vereceğini açıkladı.

Gaziemir Belediyes Başkanı Halil Arda kampanyaya katılarak 50 bin TL bağışladı.

50 MİLYONLUK DESTEK

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise 1 maaşını ve 350 işçi yevmiyesi bağışında bulundu.

Yunanistan’da şirket sahibi olan Savaş Ateş, 50 milyon lira bağış yaptığını açıkladı.