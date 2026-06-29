Bir meslek grubuna ait yeşil pasaport önergesi Meclis'e sunuldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, pilotlar ve kabin memurlarının taleplerine ilişkin hazırladığı soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yazılı olarak cevaplandırması istemiyle verilen soru önergesinde, belirli bir hizmet süresini tamamlayan kokpit ve kabin ekiplerinin yeşil pasaport kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunup bulunmadığı soruldu.

Önergede ayrıca, uçuş ekiplerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik planlanan çalışmalar, uluslararası hareket kabiliyetini artıracak yeni uygulamalar ile yurt dışı görevlerinde karşılaşılan vize ve giriş prosedürlerinden kaynaklanan sorunların azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi talep edildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Ülkemizi dünyanın dört bir yanında başarıyla temsil eden kokpit ve kabin ekiplerimizin haklarının ve taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" İfadelerine yer verdi.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR?

1. Devlet memurları ve kamu görevlileri

Kamu kurumlarında 1., 2. veya 3. derece kadrolarda çalışan devlet memurları ve benzeri kamu görevlileri.

Bu derecelerde görev yaparken emekli olanlar da haklarını korur.

2. Meclis ve hükümet üyeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri (milletvekilleri).

Eski bakanlar.

3. Belediye başkanları

Görevleri süresince büyükşehir, il veya ilçe belediye başkanları.

Derece kadro ile emekli olmuş eski belediye başkanları.

4. Sporcular

Devlet sporcusu statüsündeki sporcular (belirli şartlarla).

5. Belirli kamu bankası ve kurum çalışanları

Özelleştirilmeden önce yeşil pasaport hakkı olan kurumlarda çalışanlar (örneğin Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bankası vb.), belirli koşullarla.

6. İhracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri

Belirli ihracat hacmine ulaşan şirket sahipleri/ortakları/çalışanlarına kanunla yeşil pasaport hakkı tanınmıştır.

7. Avukatlar

Baroya en az 15 yıl kayıtlı avukatlar.