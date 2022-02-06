Bir skandal da Kaya'nın kardeşinden: Üniversiteye başlar başlamaz işe başlamış
CHP'li Murat Emir, İBB'den aldığı bursla gündeme gelen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi Fatih Sayan'ın 18 yaşındayken üniversiteyi kazandığı yıl İBB'de işe başladığını açıkladı.
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, AKP dönemi İBB'sinde, AKP vekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın da arasında olduğu 34 kişinin belediye şirketlerine yarattığı burs maliyetinin 2 Şubat tarihli kurla 62 milyon 596 bin 618 lira çıktığını yazmıştı.
İBB Teftiş Kurulu, kurumun AKP tarafından yönetildiği dönemde usulsüz olarak verilen burslarla ilgili savcılığa başvurmuştu.
AKP'li isimlerin İBB'den aldıkları burs tartışmaları gündemde yerini korurken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
"ÜNİVERSİTEYE BAŞLAR BAŞLAMAZ İŞE BAŞLAMIŞ"
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aldığı bursla tartışılan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi Fatih Sayan'ın da 18 yaşında İBB'de işe başladığına dikkat çekti.
Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatma Betül Sayan Kaya’nın İBB’den aldığı 1.5 milyon TL’ye yakın astronomik burstan sonra bir skandal da kardeşi Bakan Yardımcısı Fatih Sayan’dan. Paşam, daha 18 yaşında üniversiteye başlar başlamaz İBB’ye de başlamış! Aslanlar gibi bankamatik memuru olmuş. Aile boyu talan…" ifadesini kullandı.
Fatma Betül Sayan Kaya’nın İBB’den aldığı 1.5 milyon TL’ye yakın astronomik burstan sonra bir skandal da kardeşi Bakan Yardımcısı Fatih Sayan’dan.— Murat Emir (@muratemirchp) February 6, 2022
Paşam, daha 18 yaşında üniversiteye başlar başlamaz İBB’ye de başlamış! Aslanlar gibi bankamatik memuru olmuş.
Aile boyu talan… pic.twitter.com/Y1qM2t7Gbj
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