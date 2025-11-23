Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bir zehirlenme vakası daha: Sucuklu tost yiyen anne ile oğlu hastanelik oldu!

23.11.2025 15:45:00
DHA
Diyarbakır'da zincir marketten aldığı sucukla tost yapıp, yedikten sonra rahatsızlanan F.A. (28) ile oğlu Ü.A. (12), hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'de zehirlenme vakaları görülmeye devam ediyor...

Dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde F.A. zincir marketten aldığı sucuk ile yaptığı tostu oğlu Ü.A. ile birlikte yedi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bir süre sonra anne ve oğlu, karın ağrısı ile kusma şikayetleri yaşadı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. F.A. ve oğlu Ü.A., ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

NUMUNE ALINDI

F.A. ve Ü.A.'nın tedavileri sürerken, sucuktan incelenmek üzere numune alındı.

ZİNCİR MARKETTEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

F.A., hastane polisine ifade vererek, zincir marketten şikayetçi oldu.

