Birgi, "Dünyanın En İyi Köyleri" listesine girdi!

22 Aralık 2022 Perşembe, 12:07

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) açıkladığı "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesine girdi.

Kültürel ve doğal kaynaklar, kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, turizmin gelişimi ile değer zincirinin entegrasyonu, altyapı ve erişilebilirlik, sağlık, emniyet ve güvenlikten oluşan 9 kriter üzerinden değerlendirmelerin yapıldığı 2022 yılı yarışmasına 57 ülkeden 130 başvuru yapıldı. UNESCO Dünya Mirası adayı Birgi için Ödemiş Belediyesi 28 Haziran 2022 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulan "En iyi turizm köyü Birgi" projesi ile başvuru yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'den Birgi ile birlikte Bursa-Cumalıkızık ve Mardin-Anıtlı köyleri için hazırlanan projelerin de sunulduğu yarışmada Danışma Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Birgi, 2022 yılında dünyadaki en iyi 32 girişimci turizm köyü arasına adını yazdırdı.

Mardin’in Anıtlı ve Bursa’nın Cumalıkızık köyleri de aynı yarışma çerçevesinde Dünya Turizm Örgütü’nün toplamda 20 köyü seçtiği iyileştirme programına girdi.

BİRGİ, UNWTO EN İYİ GİRİŞİMCİ TURİZM KÖYLERİ AĞI'NA DAHİL OLACAK

Ödemiş Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğünce İngilizce olarak hazırlanan projenin 2022 yılında dünyadaki ilk 32 projenin arasına girmesi sayesinde tarihi Birgi, UNWTO En İyi Girişimci Turizm Köyleri Ağı'na da dahil olacak. Kırsal turizmin gelişmesini hedefleyen yarışmanın ödül töreni 27-28 Şubat 2023 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde yapılacak.