BirGün'den taciz iddialarını kabul eden 'Kaan Sezyum' açıklaması: 'İstismarın karşısında olmaya devam edeceğiz'

Son günlerde art arda gündeme gelen taciz ifşalarına bir yenisi daha eklendi.

Fotoğrafçı Mesut Adlin ve oyuncu Mehmet Yılmaz Ak’ın ardından, aralarında Tayanç Ayaydın ve yönetmen Selim Evci’nin de bulunduğu isimlerle ilgili iddiaların konuşulduğu süreçte bu kez komedyen ve yazar Kaan Sezyum hakkında taciz iddiası ortaya atıldı.

BİRGÜN GAZETESİ'NDEN AÇIKLAMA

Sezyum, iddiaları kabul ederek sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

BirGün Gazetesi'nden yapılan açıklamada Kaan Sezyum ile yollarının ayrıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Okurlarımızın bilgisine; Bir taciz olayının faili olduğu ifşa edilen Kaan Sezyum ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İfşalarda adı geçen Bahadır Boysal ile ise daha önceden, kurumsal planlamamız çerçevesinde yolları ayırma kararı aldığımızdan, kendisiyle ilgili ek bir karara ihtiyaç duyulmamıştır.

Erkek şiddetinin, cinsiyetçi tahakkümün ve her türden istismarın karşısında olmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 3 yıl önce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan bir kadın, Kaan Sezyum’un tacizine uğradığını öne sürdü.

Sezyum ise iddiayı önce kendi Instagram hesabında paylaşarak gündeme taşıdı, ardından sorumluluğunu kabul eden bir açıklama yayınladı.

“Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm” diyen Sezyum, davranış bozuklukları nedeniyle psikolojik destek almaya başladığını belirtti. Taciz olayında “ortamı yanlış okuduğunu” ifade eden Sezyum, geçmişi değiştiremeyeceğini ancak aynı hatayı tekrarlamayacağının sözünü verdi.

Sezyum, “Gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten tekrar özür dilerim" ifadelerini kullandı.