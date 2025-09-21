Cumhuriyet Gazetesi Logo
Biri biterken biri başlıyor! Konya ve Çanakkale'den sonra Antalya'da da yangın çıktı...

21.09.2025 15:17:00
Güncellenme:
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın Muğla Köyceğiz ve Antalya Yaylakonak'ta yangınların kontrol altına alındığını açıklamasının ardından kısa süre içinde Çanakkale, Konya ve ormanlık alanlarda yangın çıktığı görüldü. İki ayrı kentte kısa süre içinde başlayan yangınlar, nasıl çıktığına dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Muğla Köyceğiz ve Antalya Alanya Yaylakonak yangınlarının kontrol altına alındığı açıklamasının hemen ardından gün içinde üç yangın haberi peş peşe geldi.

Çanakkale Ezine'de saat 13.45 sıralarında sebebi bilinmeyen bir yangın çıktığı ve yapılan ihbarların ardından müdahalelerin başladığı bildirildi.

ÇANAKKALE'DEN SONRA KONYA'DA BAŞLADI

Hemen ardından bir yangın haberi de Konya'dan geldi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bermende Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

ANTALYA'DA BİR YANGIN DAHA!

Son yangın haberiyse yine Antalya'dan geldi. Bu kez  Antalya'nın Serik ilçesinde yangın çıktı.

Antalya'daki yangının da henüz neden çıktığı bilinmezken ihbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

PEŞPEŞE YANGINLAR

Sebebi henüz öğrenilemeyen yangınların kısa süre içinde üç ayrı kentte meydana gelmesi ''Kasıtlı çıkarılabilmiş olabileceği'' endişesini de beraberinde getirdi.

 

 

