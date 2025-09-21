Biri biterken biri başlıyor! Konya ve Çanakkale'den sonra Antalya'da da yangın çıktı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Muğla Köyceğiz ve Antalya Alanya Yaylakonak yangınlarının kontrol altına alındığı açıklamasının hemen ardından gün içinde üç yangın haberi peş peşe geldi.

Çanakkale Ezine'de saat 13.45 sıralarında sebebi bilinmeyen bir yangın çıktığı ve yapılan ihbarların ardından müdahalelerin başladığı bildirildi.

ÇANAKKALE'DEN SONRA KONYA'DA BAŞLADI

Hemen ardından bir yangın haberi de Konya'dan geldi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bermende Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

ANTALYA'DA BİR YANGIN DAHA!

Son yangın haberiyse yine Antalya'dan geldi. Bu kez Antalya'nın Serik ilçesinde yangın çıktı.

Antalya'daki yangının da henüz neden çıktığı bilinmezken ihbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

PEŞPEŞE YANGINLAR

Sebebi henüz öğrenilemeyen yangınların kısa süre içinde üç ayrı kentte meydana gelmesi ''Kasıtlı çıkarılabilmiş olabileceği'' endişesini de beraberinde getirdi.