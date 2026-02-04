Birinci sınıf öğrencisine taciz iddiasına ilişkin davada istinaftan tartışmalı karar: Sanığa beraat, anneye ceza

Antalya Konyaaltı’daki bir ilkokulda birinci sınıfa giden bir çocuğun, A.D. isimli bir veli tarafından taciz edildiği iddialarının ardından açılan davada, mahkeme sanığa beraat kararı verdi. Karar üst mahkemeye taşınmasının ardından, istinaf mahkemesi delil yetersizliği gerekçesiyle verilen beraat kararını onadı.

Cumhuriyet’e konuşan çocuğun annesi M.A., dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını açıkladı.

Anne M.A., “Benim oğlum devlet okulunda sınıf arkadaşının babası emekli polis A.D. tarafından istismar edildi. Üstünden 3 yıl geçti ve sanık istinaf mahkemesinden de beraat aldı” dedi. Anne M.A., sanık A.D. ile yolda karşılaştığını ve aradaki tartışmadan dolayı yargılandığını belirterek “Ben anne olarak sadece çocuğuma annelik yapmak istedim. Karşılığında adaletin karşısında sorgulandım. Ceza aldım. ‘Cezanı çekeceksin’ dediğim için 3 yılla yargılandım. Mahkeme bana 3 bin 800 liraya yakın bir ceza verdi. Çocuğum istismar edildiği için ben suçlu oldum” ifadelerini kullandı.

‘LÜTFEN SESİMİ DUYUN’

Anne M.A., verilen kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını belirterek “Karara çok üzüldüm. Ben bunu beklemiyordum. HTS kayıtlarına bakıldığı zaman zaten gerçekler ortaya çıkacaktır. Adam her gün okula geliyor sabahtan akşama kadar oradaydı. Bir veli neden sabahtan akşama kadar okulda durur? Çocuğuma yiyecek alıyormuş, para veriyormuş, ‘Sana yaptıklarımı annene babana söylersen ikisini de öldürürüm’ diyormuş. Çocuğum 3 ay boyunca bu okulda istismara uğradı. Benim çocuğumun başına gelenlerin en büyük nedeni bu okul yönetimi ve öğretmenlerdir” ifadelerini kullandı.

“Adalet istiyorum” diyen anne M.A., sözlerini şu şekilde noktaladı: “Delil isteniyor. Neyin delilini istiyorlar bizden? Benim çocuğumun söylemleri yeterli değil mi? Bu beraat kararını kabul etmiyorum. Bu şahıs çocuğuma yaptıklarının cezasını çeksin. Lütfen sesimi duyun.”