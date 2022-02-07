'Hayata Dönüş Operasyonu'ndan yaralı kurtulan Birsen Kars yaşamını yitirdi
Türkiye'de 19 Aralık 2000 tarihinde 20 cezaevine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve adına 'Hayata Dönüş' denilen operasyon sırasında, "Diri diri yaktılar" sözleriyle hatırlanan Birsen Kars, kanser tedavisi gördüğü Almanya’da hayatını kaybetti.
Siyasi tutuklu ve hükümlülerin F tipi hücre sistemine ve tecrit uygulamasına direnmek için başlattıkları ölüm orucu ve açlık grevine karşı, 19 Aralık 2000 tarihinde 20 cezaevine eşzamanlı olarak gerçekleştirilen 'Hayata Dönüş Operasyonu'ndan yaralı kurtulan Birsen Kars, hayatını kaybetti.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Kars, Almanya’nın Stuttgart kentinde kanser tedavisi görüyordu.
1992 yılında İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisiyken bir eylem sırasında gözaltına alınan Kars, “yasadışı örgüte üye olmak” ve eylemleri nedeniyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Birsen Kars, 19-22 Aralık Katliamı’nda “Altı kişi yangında öldü. Diri diri yaktılar” sözleriyle hafızalarda yer edinmişti. O dönem 29 yaşında olan Kars’ın başının büyük bölümü, elleri ve sırtı ağır şekilde yanmıştı.
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