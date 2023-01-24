Bisiklet eğitiminden, karikatüre metroda yarıyıl şenliği
Günde 3 milyona yakın yolcuya hizmet veren Metro İstanbul, yarıyıl tatilinde de çocukları unutmadı. 7-14 yaş arasındaki çocuklar için gerçekleştirilen etkinlikte; bisiklet eğitimi, origami atölyesi, karikatür atölyesi, ritimli masal atölyesi, film gösterimi olacak ve çocuklar yerleşke turlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.
Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, çocuklar için yarıyıl tatili etkinlikleri düzenliyor.
Eğlenceli ve öğretici etkinliklere katılım ise ücretsiz.
Metro İstanbul’un Esenler ile Esenkent yerleşkelerinde gerçekleştirilen etkinliklerin dün stardı verildi.
7-14 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen etkinlikte; bisiklet eğitimi, origami atölyesi, karikatür atölyesi, ritimli masal atölyesi, film gösterimi olacak ve çocuklar yerleşke turlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.
Günlük 40 çocukla sınırlı olan etkinliğin kayıtları ise başvuru önceliğine göre alınacak. Öğretirken eğlendiren etkinlikler, 3 Şubat Cuma gününe kadar sürecek.
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