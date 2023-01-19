Eski Galatasaraylı teknik direktör Michael Skibbe'den derbi itirafı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 12:08

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 12:08

Bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Michael Skibbe'nin Japonya'da hocalık yaptığı Sanfrecce Hiroshima takımı, sezon öncesi kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürüyor.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde 14 günlük kampa giren Sanfrecce Hiroshima, Bulgar CSKA Sofya ile hazırlık maçı yaptı. Sanfrecce Hiroshima, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Michael Skibbe

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Sanfrecce Hiroshima'nın hocası Michael Skibbe, takımına ilişkin açıklamada bulundu. Skibbe, "Japonya ve takımım hakkında pozitif konuşabilirim. Lig gayet iyi seviyede. Geçen sezon 2 kupada final oynadık. Birini kazandık, birini penaltılarda elendik. Ligi üçüncü sırada gayet iyi bir yerde tamamladık. Japonya'da lig bitti yeni sezon hazırlıkları için 14 gün burada kamp yapacağız. Bu sürede 4 hazırlık maçı yapacağız. 3 gün de İstanbul'da kalacağız. Orada da 1 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Sonra Tokyo'ya geri döneceğiz. Transferimizi tamamladık. Takımda 4 yabancı futbolcumuz var. Bunun biri Kıbrıs milli takımında oynayan forvet oyuncu. Takımın ağırlığı Japon" diye konuştu.

"TÜRK LİGİ İYİ VE DENGELİ SEVİYEDE"

Türk futbolunu ve Galatasaray'ı yakından takip etmeye devam ettiğini aktaran Skibbe, "Bu sezon kadrosu çok iyi. Ligin üst taraflarındalar. Diğer takımları da göz ardı etmemek lazım. Sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe değil, geçen senenin şampiyonu Trabzonspor ve Başakşehir unutulmamalı. İyi seviyede ve dengeli bir lig olduğunu düşünüyorum" dedi.

"GALATASARAY DERBİYİ KAZANDIĞI İÇİN MUTLUYUM"

İstanbul'daki derbilerin her zaman güzel geçtiğini belirten Michael Skibbe, "Çünkü büyük takımların statlarındaki atmosfer, taraftarın verdiği sıcak ilgi maça başka bir güzellik katıyor. Benim zamanımda derbide Fenerbahçe'ye yıkılmıştık. Galatasaray son Fenerbahçe derbisinde kazandığı için çok mutlu oldum. Onlar kazanınca ben de mutlu oluyorum" diye konuştu.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI İYİ İŞLERE İMZA ATMAYA BAŞLADI"

Türk milli takımının iyi işlere imza atmaya başladığını sözlerine ekleyen Skibbe, şöyle devam etti:

"Dünya Kupası maçlarına katılamadı ama yine de iyi bir gelişim gösteriyor. Hamit Altıntop ve Kuntz hem Avrupa, hem de Almanya futbolunu iyi tanıyan 2 kişi. Türk futbolunu da iyi tanıyan bir futbolcu Hamit, bence iyi bir tercih yaptılar. İyi işlere imza atacaklarına eminim."

Sanfrecce Hiroshima takımı 14 günlük kamp süresince hazırlık maçları yapacak. Takım, kampın ardından İstanbul'a geçecek. Takımı izlemek için Japonya'da 12 basın mensubu da kampta bulunuyor.