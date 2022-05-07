Bitki topladıkları arazide mahsur kaldılar

Batman'ın Sason ilçesinde, araziye bitki toplamaya giden ve dolu nedeniyle araçlarında mahsur kalan grup, güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı.

DHA
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:30
Bitki topladıkları arazide mahsur kaldılar
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Sason-Kozluk bağlantı yolu üzerindeki araziye bir grup, otomobille geldi. Burada bitki toplayanlar, aniden bastıran doluya yakalandı.

Gruptakiler, kısa sürede bembeyaz olan bölgeden otomobilleriyle çıkamadı. Grubun yardımına Harami Geçidi noktasında görev yapan güvenlik korucuları yetişti.

Korucular, grubun bölgeden güvenli alana gelmesini sağladı.


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