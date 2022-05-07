Bitki topladıkları arazide mahsur kaldılar
Batman'ın Sason ilçesinde, araziye bitki toplamaya giden ve dolu nedeniyle araçlarında mahsur kalan grup, güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı.
Sason-Kozluk bağlantı yolu üzerindeki araziye bir grup, otomobille geldi. Burada bitki toplayanlar, aniden bastıran doluya yakalandı.
Gruptakiler, kısa sürede bembeyaz olan bölgeden otomobilleriyle çıkamadı. Grubun yardımına Harami Geçidi noktasında görev yapan güvenlik korucuları yetişti.
Korucular, grubun bölgeden güvenli alana gelmesini sağladı.
Video Haberler
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- Özdağ-Soylu tartışmasına Çakıcı da girdi
- Erdoğan'dan ümidi kesenlerin oranı iyice artıyor
- Özdağ'dan Soylu'ya: Bir gün karşılaşacağız
- Özdağ'dan Bozdağ'a sert tepki!
- Türkiye'ye korkutan rezerv uyarısı
- İngiltere, Türkiye'ye gidenleri böyle uyardı!
- Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu!
- Binali Yıldırım'dan 'sessiz istila' itirafı