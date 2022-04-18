Batman'ın Gercüş ilçesinde midibüs devrildi: Biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Batman'ın Gercüş ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 72 AG 165 plakalı yolcu midibüsü, Arıca köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BİRİ BEBEK 3 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada biri bebek 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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