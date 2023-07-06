Bitlis'te çocuğun gözünden 11 sinek larvası çıkarıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde gözde kızarıklık, yanma ve batma şikayetiyle hastaneye başvuran çocuğun gözünden 11 sinek larvası çıktı.

AA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 15:08
Bitlis'te çocuğun gözünden 11 sinek larvası çıkarıldı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan ve göz ağrısı şikayeti olan Y.Y.T., ailesi ile birlikte Tatvan Devlet Hastanesi'ne gitti.

Burada yapılan muayenede çocuğun göz kapağında 11 sinek larvası tespit edildi. İki gün arayla yapılan müdahalenin ardından gözündeki larvalar çıkarılan çocuk taburcu edildi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu, çocuğun durumunun iyi olduğunu söyledi.

"İLK GÜN 8 KURTÇUK ÇIKARDIK"

Hastanın göz ağrısı ve kızarıklık şikayetiyle geldiğini anlatan Ateşoğlu, şöyle konuştu:

"Yaptığımız muayenede hastanın göz kapağı altında hareket eden kurtçukları fark ettik ve mikroskobik muayenede temizledik. İlk gün 8 kurtçuk çıkardık. Antibiyotik damla tedavisini verdik ve ertesi gün hastayı kontrole çağırdık. Kontrole gelen hastanın şikayetleri gerilemişti ancak yaptığımız muayenede 3 kurtçuk daha gördük ve temizledik. Hastanın şu an için durumu iyi ve taburcu oldu."


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