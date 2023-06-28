Araştırma: Sineklerin neden mavi rengi sevdiği ortaya çıktı

Galler’de bulunan Aberystwyth Üniversitesi’nden akademisyenler tarafından yürütülen araştırmada, ısıran sineklerin neden mavi rengi sevdikleri ortaya koyuldu. Araştırma makalesinde, sineklerin mavi rengi ‘yiyecek ve ısırılacak hayvan’ olarak algıladıkları ifade edildi.

DHA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 15:31
Araştırma: Sineklerin neden mavi rengi sevdiği ortaya çıktı
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Galler’de bulunan Aberystwyth Üniversitesi’nden akademisyenler, ısıran sinekler için yapılan tuzaklarda neden mavi renk kullanıldığını ve bu rengin neden sineklerin ilgisini çektiğini ortaya koyan araştırma makalesi yayımladı. 

Araştırma ekibi, bir sineğin beynindeki görsel işlemeyi taklit etmek için yapay zeka kullandı. Elde edilen verilerde, sineklerin mavi rengi ‘yiyecek ve ısırılacak hayvan’ olarak algıladıkları ortaya çıktı.

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Dr. Roger Santer, yaptığı açıklamada, "Sinekleri renkli tuzaklara çeken mekanizmaları daha iyi anlayabilirsek, bu tuzakların rengini sinekleri daha verimli bir şekilde yakalayacak şekilde geliştirebiliriz. Bu gerçekten önemli bir hedef çünkü farklı ısıran sinek türleri insan ve hayvanlarda önemli hastalıklar yayıyor, dolayısıyla sinek kontrolü hastalık kontrolünün önemli bir parçası" dedi.


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