BM'den Kıbrıs uyarısı: Adada bölünme giderek hızlanıyor

30 Eylül 2022 Cuma, 11:11

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, Kıbrıs meselesine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Colin Stewart, Kıbrıs meselesine karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılabilecek bir çözüm senaryosunun "solmakta" olduğunu ve "çok daha uzun süre mevcut olmayacağını" söyledi.

Stewart, Kıbrıslı Rumlar ve Türkler için kabul edilebilir bir çözüm bulmanın giderek "azaldığını" söyledi.

Stewart, "Kıbrıs sorunuyla ilgili şu anda siyasi bir açmaz var. İki tarafın pozisyonları gerçekten birbirinden çok uzak. Masaya geri dönmenin koşulları bir yana, çözüm görüşmelerinin ne üzerine olacağı konusunda bile anlaşamıyorlar" dedi.

Stewart ayrıca, GKRY'deki seçimleri hatırlatarak, "Bu açmazın orta vadede mutlaka aşılmaz olduğunu düşünmüyorum, ancak adada önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerden önce çok fazla görüşme umudu görmüyorum. Bu seçimlerden sonra, iyisiyle kötüsüyle kendimizi yeni bir bağlamda bulabiliriz. Bu noktada neler olacağını tahmin etmek pek mümkün değil" diye konuştu.

'KKTC'NİN TÜRKİYE İLE ENTEGRASYONU HIZLANIYOR'

Colin Stewart, KKTC'nin Türkiye ile ilişkilerine değinerek, "Kıbrıs'ın ikiye bölünmesi giderek hızlanıyor ve adanın kuzeyindeki ekonomik durumdan ötürü, siyasi olarak Türkiye ile entegrasyonu hızlanıyor" ifadelerini kullandı.

Stewart, "Kıbrıslı Türklerin, Türkiye'ye ekonomik olarak bağımlılığı, adanın birbirine bağlılığını engelliyor. Mevcut durum devam ederse, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm fikri uygulanamaz hale gelecek" dedi.