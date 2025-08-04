Bodrum'a su sağlayan barajlarda doluluk kritik seviyelerde

Muğla'nın turizm merkezi Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular'da doluluk yüzde 22, Milas Geyik'te ise yüzde 33 ölçüldü.

Yaklaşık 13 milyon metreküp su tutma kapasiteli Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı geçen yıl ağustosta yüzde 12 olarak ölçülürken, bu yıl aynı dönemde yüzde 22 olarak kaydedildi.

Bodrum ve Milas'ın su ihtiyacını karşılayan Milas Geyik Barajı'nda ise doluluk, geçen sene ve bu yılın aynı döneminde yüzde 33 olarak kayıtlara geçti.

Mumcular Barajı içerisindeki eski kiremit fabrikasının kalıntılarının bir bölümü suyun azalmasıyla yüzeye çıktı. Kuraklığın boyutu, dron ile görüntülendi. Barajda ortaya çıkan geniş çamur alanları da görüntülerde yer aldı.

Öte yandan Bodrum'da bazı bölgelerde evlerinde su akmayan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrılarla su sorununun çözülmesini bekliyor.

Bodrum'un yüksek kesimlerindeki bölgelerde oturan bazı ilçe sakinleri, su ihtiyaçlarını tankerlerle karşılıyor. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerinin yüksek kesimlerdeki su depolarına tankerlerle su takviyesi yaptığı belirtildi.

Barajlarda su seviyesinin kuraklıktan kaynaklı düşüşüne dikkati çeken MUSKİ yetkilileri, su tasarrufu konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.