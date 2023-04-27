Bodrum Belediyesi, 350 bin fideyi üreticiyle buluşturdu

Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:47

Güncelleme: 27.04.2023 - 09:47

Muğla’da Bodrum Belediyesi, üreticiye fide desteğini sürdürdü. Bahçeyaka Mahallesi’ndeki Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi’nde Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, yapılan dağıtım etkinliğine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, bölge muhtarları, ilgili belediye personeli ile üreticiler katıldı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, yaptığı açıklamada Bodrum Belediyesi olarak bu yıl 4.sü gerçekleştirilen yazlık fide hibe programı kapsamında üreticilerle bir araya geldiklerini ifade ederken, “Bugün 350 bin fideyi üreticilerimize ücretsiz olarak teslim ediyoruz. Bunun 172 bini kendi yetiştirdiğimiz ata tohumlarından oluşurken geri kalanı da belediyemiz tarafından temin edildi. 4 yıllık süre içerisinde 1 milyon 250 bin adet fideyi ücretsiz olarak yarımadadaki üreticilerimizle buluşturmuş bulunmaktayız. Amacımız ağır ekonomik koşullar altında ezilmiş olan üreticiye bir nebze olsun katkı sunabilmek. Aynı zamanda üretime olan teşviki artırmak istiyoruz özellikle genç nesil üzerinde. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün üreticiye olan destekleri 3 buçuk yıldır devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Fideyle beraber gübre ve katma değer yüksek ürünlerin çok yıllık bitkilerin hibesi ile üreticilerimize eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz de devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Fidelerini teslim alan üreticiler, her yıl gerçekleştirilen etkinlikten memnuniyetlerini dile getirirken belediyenin üretici destekleri kapsamında gerçekleştirmiş olduğu yardımlar dolayısıyla teşekkür etti.