Bodrum Belediyesi’nden okullara 3,5 milyon TL’lik destek
Bodrum Belediyesi, eğitim-öğretim başlangıcı öncesinde okullarda tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelindeki okullar için bu dönem 3,5 milyon TL harcama yapıldı.
Bodrum Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılışı öncesinde ilçedeki okulların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarına başladı. Okul idarecileri ile bir araya gelen Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt ile Tayfun Yılmaz yarımada genelindeki okullara ziyaretler gerçekleştirdi. Yılmaz, Güvercinlik ve Karaova bölgesindeki okullara ziyaretler yaparken; Yurt ise Bodrum merkez başta olmak üzere diğer mahallelerdeki okullarda görüşmeler yaptı. Belediye Başkan Yardımcıları tarafından yapılan ziyaretlerde okul müdürleri ve yöneticileriyle görüşülerek belediye imkanları dahilinde olan beklenti ve talepler alındı.
Ziyaretlerde ağaç budama, çevre temizliği, bank ve dolap yapımı, kırtasiye, badana, boya, Atatürk köşesi, Türk bayrağı, çocuk parkı, bahçe bankı ve hizmetli personel desteği gibi konularda taleplerin yoğunlukta olduğu gözlenirken; Halkla İlişkiler Bürosu ekipleri acil çözüm bekleyen durumları ilgili birimlere ileterek çözüm sürecini başlattı.
OKULLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bir taraftan eksikliklerin hızla giderilmesi yönünde çalışmalar yürütülürken bir taraftan da okulların temizliği yapılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Umurça Mahallesi’nde yapımı yeni biten Umurça Ömer Akın İlkokulu’nun temizliği gerçekleştirildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak okulun temizliği, Temizlik İşleri şefliğine bağlı 19 personel tarafından yapıldı.
OKULLARA 3,5 MİLYON LİRALIK HARCAMA
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, okullarda yapmış oldukları çalışmalarla ilgili olarak, “Okullarımızı başkan yardımcılarım ve müdürlerim ile birlikte tek tek ziyaret ediyoruz. Okullarda yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce yapılabilecek olan temizlik ve tadilat için gerekli çalışmaları başlattık. Çoğunu tamamlamış bulunuyoruz. Eksik varsa her türlü ihtiyaçları elimizden geldiğince karşılayacağız. Şu ana kadar maddi ve aynî olarak yaklaşık 3,5 milyonluk harcama yaptık” dedi.
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