Bodrum'da Kılıçdaroğlu'na karşı imza kampanyası: 'Bodrum'da istemiyoruz'

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, CHP'nin başına mutlak butlan kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Bodrum'da İstemiyoruz" başlıklı bir imza kampanyası başlatacağını duyurdu.

Kampanyanın tanıtımı amacıyla 26 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Bodrum Merkez Cevat Şakir Caddesi Belediye Çarşı Kafe önünde basın açıklaması yapılacağı bildirildi.

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi tarafından hazırlanan açıklama metninde, Kılıçdaroğlu "Bodrum'da istenmeyen adam" ilan edilirken, Bodrum'un tarihsel ve kültürel kimliğine vurgu yapıldı. Metinde, Heredot, Neyzen Tevfik, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Çökertmeli Halil ve çevre mücadelesiyle tanınan Saynur Gelendost anılarak, "Bu toprakların tarihine, doğasına ve özgürlük geleneğine sahip çıkıyoruz" denildi.

Açıklamada Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Ülke siyasetinin öncelikle sizin iş birliği yaptığınız yağmacılıktan ve karanlıktan kurtulması gerek. Doğal olarak sizlerden de arınması elzemdir. Sizleri Bodrum'da istenmeyen adam ilan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Hülya Scobie ise yaptığı açıklamada, yaşanan sürecin yalnızca CHP'nin iç meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak, "Mutlak butlan memleket meselesidir. Yarın saat 14.00'te gerçekleştireceğimiz basın açıklamasıyla imza kampanyamızı başlatacağız. Kampanya beş gün sürecek. Tüm halkımızı dayanışmaya davet ediyoruz" dedi.

İnisiyatif, kampanya kapsamında toplanacak imzaların CHP Genel Merkezi'ne iletileceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.