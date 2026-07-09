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Bodrum'da korkutan yangın! Yapı marketin deposu alevlere teslim oldu: 1 yaralı

Bodrum'da korkutan yangın! Yapı marketin deposu alevlere teslim oldu: 1 yaralı

9.07.2026 13:05:00
Güncellenme:
DHA
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Bodrum'da korkutan yangın! Yapı marketin deposu alevlere teslim oldu: 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yapı marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi yaralandı.
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Yahşi Mahallesi'nde bir yapı markete ait, içerisinde izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri ve dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmek isteyen 1 kişi, yaralandı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ekiplerce bölgede soğutma çalışması devam ederken, çeşitli yapı malzemeleri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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