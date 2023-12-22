Bodrum’da 330 haneye yakacak desteği
Bodrum Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak desteğinde bulunuyor. Belediye ekipleri 1 Aralık itibariyle 34 mahallede 330 haneye yakacak desteği verecek.
Muğla’da Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kış döneminde ihtiyacı tespit edilen vatandaşlara yakacak odun dağıtımı gerçekleştiriyor.
Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından gerçekleştirilen organizasyonla 1 Aralık itibariyle ilçe genelinde 34 mahallede 330 haneye yakacak dağıtıldı.
Sosyal belediyecilik ilkesiyle vatandaşlara her konuda destek olmaya çalıştıklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Belediye olarak vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanması adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamında ısınma ihtiyacını giderebilmek adına yakacak desteğinde bulunuyoruz. Halkımızın belediyesi çalışmaya, üretmeye ve halkının yanında olmayı sürdürecektir ” dedi.
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